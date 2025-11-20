Uno Santa Fe | Santa Fe | docentes

Más de 60 mil docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares cobrarán el incentivo mensual: los montos

Estará disponible por homebanking a partir de este viernes. La inversión total del Gobierno Provincial asciende a $ 6.448.060.188.

20 de noviembre 2025 · 12:59hs
Imagen ilustrativa

Prensa Santa Fe Capital

Imagen ilustrativa

El Gobierno Provincial abonará el próximo martes 25 de noviembre -aunque por homebanking estará disponible desde este viernes 21-, el monto correspondiente al premio mensual del Programa Asistencia Perfecta a 60.674 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada que durante el mes de octubre no registraron ausencias o solo tuvieron una durante ese período.

Del total, 52.710 corresponden a docentes, directivos, secretarios y preceptores de los cuales 45.473 no registraron ninguna inasistencia y 7.237 solo tuvieron una falta. Mientras que 7.964 corresponden a asistentes escolares, de los cuales 5.885 no registraron ausencias y 2.079 solo tuvieron una. El monto total de inversión asciende a $ 6.448.060.188.

Montos a percibir

Cabe destacar que un docente con cargo directivo y supervisión que no haya tenido ausencias recibirá $ 187.639, mientras que un docente de hasta 352 puntos cobrará $ 93.819, un docente con sistema de jornada completa percibirá $ 140.730 y por hora cátedra de nivel superior $ 7.820 y por hora cátedra de otros niveles $ 6.256. Mientras que los asistentes escolares que no tuvieron inasistencias recibirán $ 56.291.

Por su parte, los que tuvieron solo una inasistencia cobrarán $ 93.819 (cargo directivo y supervisión); $ 46.910 para cargo docente de hasta 352 puntos; $ 70.365 los docentes con sistema de jornada completa; y $ 3.910 por hora cátedra de nivel superior, y $ 3.128 por hora cátedra de otros niveles. Los asistentes escolares que tuvieron una sola inasistencia recibirán $ 28.146.

docentes directivos secretarios
