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Empleo en negro: Diputados dio media sanción a un proyecto para medir la informalidad laboral en Santa Fe

La iniciativa obliga al IPEC a realizar un relevamiento periódico de trabajadores precarizados. Estiman que la informalidad golpea al 45% de la población activa de la provincia. El texto pasó al Senado.

21 de mayo 2026 · 19:29hs
Empleo en negro: Diputados dio media sanción a un proyecto para medir la informalidad laboral en Santa Fe

Jose Busiemi

Empleo en negro: Diputados dio media sanción a un proyecto para medir la informalidad laboral en Santa Fe

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe aprobó este jueves y otorgó media sanción a un proyecto de ley clave para el diseño de futuras políticas socioeconómicas: la creación de un sistema estadístico estatal destinado a medir de forma precisa y sistemática el empleo no registrado en todo el territorio santafesino.

La propuesta busca capturar datos certeros sobre una masa de trabajadores que hoy permanece invisibilizada y desprotegida por las normativas vigentes.

El texto normativo, cuya autoría pertenece a la diputada Lucila De Ponti, designa formalmente al Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) como el organismo técnico responsable de diseñar, ejecutar y publicar los muestreos periódicos.

LEER MÁS: Ni asalariados ni monotributistas: el único empleo que crece en Argentina es el cuentapropismo informal

Radiografía del empleo informal: roza el 45% en la provincia

Los fundamentos parlamentarios que acompañan el proyecto exponen un escenario laboral sumamente complejo en la provincia. De acuerdo con las estimaciones preliminares del equipo de investigación legislativa, cerca del 45% de los santafesinos trabaja actualmente en la informalidad, lo que significa que casi la mitad de la población económicamente activa carece de estabilidad, paritarias o aportes previsionales.

En diálogo con la prensa, De Ponti explicó la necesidad de segmentar ese universo para no quedarse únicamente con el porcentaje macro:

“La idea es que el estudio abarque todas las posibles formas de informalidad en el sector privado, como cuentapropistas, trabajadores de la economía popular e independientes. Queremos poner la lupa sobre aquellas personas que no están protegidas por el derecho laboral ni la seguridad social”.

La diputada provincial amplió que el objetivo técnico del IPEC será desmenuzar las diferentes modalidades de subsistencia: “Queremos tener el detalle de cuáles son las formas de trabajo, en qué rubros se concentran, si lo hacen de manera individual o bajo esquemas colectivos, entre otros aspectos”.

El debate se traslada al Senado

Tras cosechar un amplio respaldo político en el recinto de la Cámara baja durante la sesión ordinaria de este jueves, el proyecto de ley fue girado formalmente a la Cámara de Senadores. Allí, los bloques legislativos deberán dar inicio al debate en las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales para intentar conseguir los dictámenes necesarios que habiliten su sanción definitiva.

Respecto al horizonte estratégico de la norma, De Ponti se mostró contundente y concluyó: “El objetivo final no es solo tener un número estadístico, sino crear en el futuro políticas públicas eficientes que permitan mejorar de manera real la situación laboral y las condiciones de vida de todas estas personas”.

Empleo informal Diputados proyecto Santa Fe
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