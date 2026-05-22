Servicios municipales previstos para este lunes 25 de mayo

La Municipalidad comunica los servicios que se prestarán en la ciudad el lunes 25, fecha en que se conmemora el 216.º “Aniversario de la Revolución de Mayo”

Con motivo del feriado nacional del próximo lunes 25, cuando se conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo , la Municipalidad de Santa Fe comunica los horarios de los servicios de recolección de residuos, Seom, y Cementerio, entre otros esenciales.

El día lunes 25 no habrá atención al público en el Palacio Municipal (Salta 2951) , ni en las oficinas de Distrito distribuidas en la ciudad. La actividad administrativa se retomará con normalidad el martes 26.

No obstante, el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) funcionará con normalidad a través de la línea gratuita 0800 777 5000, canal que permite realizar consultas, reclamos y solicitudes vinculadas a distintos servicios municipales.

municipalidad.jpg Palacio municipal de Santa Fe

Recolección de residuos

Las empresas contratadas para la recolección de residuos Cliba y Urbafé, prestarán el servicio con normalidad en toda la ciudad durante el día lunes próximo, en los horarios establecidos y en su modalidad habitual. Vale recordar, que el lunes corresponde sacar los residuos secos.

En tanto, los Eco Puntos y la Estación Verde de Colastiné permanecerán cerrados.

Colectivos y bicis publicas

En cuanto al transporte público de pasajeros por colectivos funcionará con la frecuencia habitual de los días domingos. Por otra parte, el Sistema de Bicicletas Públicas, “Las Bicis”, podrá utilizarse en forma habitual de 6.30 a 21.

Cementerio

En la necrópolis local el horario de visitas será de 7.15 a 12 y de 15 a 18.30. Mientras que las inhumaciones serán de 7.15 a 11.30.

Imusa

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas.

Tribunal de Faltas

Atenderá en sus oficinas ubicadas en San Luis 3078 de 8 a 16. Mientras que el Corralón Municipal contará con guardias mínimas.

Tribunal de Faltas Santa Fe turnos web turnero Google Maps

Mercado Norte

El tradicional paseo, ubicado en Santiago del Estero 3166, abrirá sus puertas el lunes 25 de 10 a 17 en el marco del evento Sabores de Nuestra Historia. Luego, retomará su actividad normal el martes 26 en el horario de 9 a 12.30 y de 16.30 a 20.30.

Centros de informes turísticos

En lo que respecta a las oficinas de informes de la Subsecretaría de Turismo, funcionarán con el siguiente cronograma de horarios.