Santa Fe Rugby consiguió festejar en el Interior de rugby

En la Zona 2, en un duelo apasionante, Cordoba Athletic venció a Maristas por 30 a 27 y se mantiene en lo más alto junto a otro equipo de dicha provincia: Jockey Club, que derrotó a Universitario, de visitante, por 26 a 22. A su vez, tras empatar hace una semana en la primera fecha, Duendes y Santa Fe Rugby lograron su primer triunfo en el certamen. Los rosarinos superaron a CURNE 36 a 21, mientras que los santafesinos hicieron lo propio ante Tucumán Rugby por 30 a 19.

Tucumán Rugby.jpg Tucumán Rugby no pudo con la buena actuación de Santa Fe Rugby y cayó derrotado de local. gentileza Try TV Tucumán

En Yerba Buena, conocida como la ciudad Jardín, Santa Fe Rugby doblegó a Tucumán Rugby Club por 30 a 19 en calidad de visitante bajo el arbitraje del rosarino Federico Longobardi. Santa Fe Rugby alistó Gerónimo Paya, Santiago Barolín y Francisco Duranda; Fabián Frustragli y Agustín Trossero; Andoni Alzugaray, Tomás Longo y Guillermo Botta (h); Santiago Quirelli (capitán) y Francisco Ávalos; Bautista Galassi, Francisco Eleuteri, Valentín Fernández, Santiago Mendicino y Juan Cruz Strada. Luego ingresaron Luciano Franco, Joaquín Sabater, Tomás García, Martín Mántaras, Matías Gaggiamo, Santiago Gorla y Juan González.

Los puntos para el conjunto conducido por Pedro Benet (h) fueron concretados por un try de Valentín Fernández, un try de Bautista Galassi, try de Santiago Quirelli, más tres penales y tres conversiones de Santiago Mendicino. Para los tucumanos hubo tries de Santiago Paz Posse, Nicolás Calleri y Bautista Estofán, más tres conversiones de Juan Cruz Gentile.

Más detalles del Torneo del Interior A

Tras la segunda fecha ya no quedan equipos con puntaje ideal. Las Posiciones quedaron de la siguiente manera: Zona 1: Tucumán Lawn Tennis y Tala RC 9; Los Tordos de Mendoza 5; Los Tarcos, Jockey de Rosario y CRAI 4; Gimnasia de Rosario 1 y Urú Curé de Río Cuarto 0. Zona 2: Córdoba Athletic y Jockey Club de Córdoba 9; Marista, Duendes y Santa Fe Rugby Club 6; Universitario de Córdoba 1, Tucumán Rugby y CURNE 0.

CRAI.jpg En Guaymallén, CRAI fue derrotado por Los Tordos de Mendoza por un expresivo 55 a 25. UNO Mendoza

En la próxima fecha a disputarse el sábado 14 de septiembre, en la Zona 1, jugarán Jockey de Rosario con Los Tarcos, CRAI con Tucumán Lawn Tennis, Tala con Los Tordos y Gimnasia y Esgrima de Rosario con Urú Curé de Río Cuarto. En la Zona 2 se medirán Marista de Mendoza con CURNE, Jockey de Córdoba con Córdoba Athletic, Santa Fe Rugby con Universitario de Córdoba y Duendes con Tucumán Rugby.

Se puso en marcha el Torneo del Interior B

Por otro lado, en el comienzo del TDI “B”, el vigente campeón de la competencia, Universitario de Tucumán se impuso por 29 a 23 a Huirapuca en duelo de equipos de dicha provincia. Además, también hubo victorias de Palermo Bajo, Estudiantes de Paraná, Paraná Rowing, La Tablada, Old Resian, Natación y Gimnasia y Liceo Rugby Club.

Los resultados de la primera fecha fueron los siguientes:

- Zona 3

Universitario de Tucumán 29-23 Huirapuca

San Martín de Villa María 10-13 Palermo Bajo

- Zona 4

Estudiantes de Paraná 52-22 Old Lions

Paraná Rowing 36-17 Cardenales

- Zona 5

La Tablada 41-28 CPBM

Old Resian 38-36 Universitario de Mar del Plata

- Zona 6

Natación y Gimnasia 48-31 IPR Sporting

Mar del Plata Rugby 32-37 Liceo RC