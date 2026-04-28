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Torneo Apertura: qué tiene que pasar para que Racing pueda clasificarse a los playoffs

Racing se está quedando fuera de la clasificación para luchar por el título en el Apertura pero tiene una chance más de acceder a la siguiente instancia

28 de abril 2026 · 10:25hs
Torneo Apertura: qué tiene que pasar para que Racing pueda clasificarse a los playoffs

Racing se está quedando fuera de la clasificación para luchar por el título en el torneo Apertura pero tiene una chance más de acceder a la siguiente instancia en la última fecha, cuando reciba en su estadio a Huracán.

En este momento La Academia está quedando fuera de todo, algo que podría desatar un verdadero escándalo a nivel institucional. Los playoffs son claves.

¿Qué tiene que hace Racing para clasificar?

Si pierde

Si cae derrotado queda eliminado sin importar los demás resultados.

Si empata

Si empata debe esperar que no sume puntos Barracas Central y que no ganen ni Gimnasia ni Sarmiento de Junín.

Si gana

Clasifica porque superaría en puntos a Huracán y no tiene que esperar por otros resultados.

Racing Apertura playoffs
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