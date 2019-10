Santa Fe Rugby manda en el Regional de inferiores

Se disputó la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral de divisiones juveniles que cuenta con la organización de la Unión Santafesina, la Unión Entrerriana y la Unión de Rugby de Rosario.

En Menores de 19, en la Zona Campeonato 1, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby derrotó a Universitario de Santa Fe por 45 a 0, mientras que en Fisherton, Caranchos de Rosario hizo lo propio con GER 34 a 12.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Santa Fe Rugby y Caranchos 10, Universitario de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima 0. La próxima fecha se medirán Universitario (SFe) con Gimnasia y Esgrima, y Santa Fe Rugby con Caranchos.

En la Zona Campeonato 2, Estudiantes doblegó a Tilcara 48 a 28, mientras que Jockey de Rosario hizo lo propio con Logaritmo por 22 a 12. Las posiciones se encuentran así: Estudiantes 10, Jockey 9, Tilcara 1 y Logaritmo 0.La próxima fecha tendrá estos cotejos: Logaritmo con Tilcara, y Jockey de Rosario con Estudiantes.

En la Reubicación A, CRAI superó a Rowing 19 a 13, y Old Resian a Atlético del Rosario 52 a 12. Las posiciones quedaron así: Old Resian 10, CRAI 6, Atlético del Rosario 5 y Rowing 2. La próxima fecha jugarán Rowing con Plaza, y CRAI con Old Resian.

En cuanto a la Reubicación B, Duendes le ganó a Jockey VT 34 a 12, y Cha Roga Club venció como visitante a CRAR de Rafaela 29 a 19. Las posiciones son estas: Duendes 10, Cha Roga 5, CRAR y Jockey VT 0. La próxima fecha jugarán: Jockey VT con Cha Roga y Duendes con CRAR.

Más detalles

En la división Menores de 17 años, en la Zona Campeonato 1, Santa Fe Rugby se impuso a CRAR de Rafaela 38 a 19, y como visitante, Caranchos doblegó a Gimnasia y Esgrima de Rosario 22 a 21. Las posiciones quedaron de este modo: Santa Fe Rugby 10, Caranchos 4, Gimnasia 1 y CRAR 0. La próxima fecha se medirán: CRAR con Caranchos, y Santa Fe Rugby con Gimnasia y Esgrima.

En la Zona Campeonato 2, Duendes superó a Atlético del Rosario 31 a 24, y Estudiantes de Paraná a Tilcara 11 a 8. Las posiciones se encuentran así: Estudiantes 8, Tilcara 6, Duendes 5 y Atlético del Rosario 3.La próxima fecha se medirán: Atlético del Rosario con Tilcara, y Duendes con Estudiantes.

En la Reubicación A, Uni de Santa Fe le ganó al Paraná Rowing 17 a 13, y Uni de Rosario a Logaritmo 37 a 19. La tabla de posiciones se encuentra así: Universitario (SFe) 9, Uni de Rosario 7, Logaritmo 5 y Rowing 4.La próxima fecha jugarán Uni de Santa Fe con Caranchos, y el Paraná Rowing con Uni de Rosario.

En la Reubicación B, CRAI venció a Alma Juniors de Esperanza 27 a 20, y Jockey de Rosario a Old Resian 29 a 24. Las posiciones se encuentran así: Jockey de Rosario 10, CRAI y Alma Juniors 5, Old Resian 3. La próxima fecha jugarán: Jockey de Rosario con Alma Juniors, y Old Resian con CRAI.