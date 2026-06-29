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Santa Fe se subió al podio en el Interasociaciones de infantiles

Las chicas de Santa Fe doblegaron a Rosario A por 65 a 48 para alcanzar el tercer lugar en el Interasociaciones que se disputó en la Cuna de la Bandera

29 de junio 2026 · 14:29hs
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Santa Fe se subió al podio en el Interasociaciones de infantiles

La Selección de Infantiles rama femenina de Santa Fe (ASB) superó 65-48 a Rosario A y se alzó con la tercera posición en el Interasociaciones de la categoría. El cotejo se jugó en la cancha de Náutico Sportivo Avellaneda con parciales de 11-12, 29-33 y 46-39.

El goleo del conjunto que orienta Gimena Brondino se discriminó de la siguiente manera: Renata Bertola 0, Ana Falconier 23, Clara Sosa 3, Franccesca Lestussi Gallo 4, Candela Friera 2, Ornella Reghenaz 3, Catalina Boero 3, Josefina Vergara 5, Josefina Ramello 11, Nahiara Ibarra 0, Luján Spies 5 y Lourdes Haller Mayorá 6.

Más allá del récord 3-2, el semillero femenino demostró una vez más su crecimiento (fue campeón en 3x3), siendo parte de un lindo proceso donde además, acompañaron a Brondino, Stefanía Junges y Lautaro Pereyra como asistentes, siendo Alan Kovalchuk el preparador físico.

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