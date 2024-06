Santa Fe será sede del Torneo Nacional de Ultimate Frisbee

Santa Fe será sede del Nacional de Ultimate

En una conferencia de prensa realizada en sus instalaciones ubicadas junto al imponente lago del parque del Sur, Náutico El Quillá presentó oficialmente el Nacional Open Fem 2024, el cual se realizará el 15, 16 y 17 de junio en el predio Maranathá, ubicado en la colectora norte de la autopista, pegado al country El Pinar, y que es organizado junto a la Asociación de Deportes de Disco Volador de la República Argentina.

image.png El certamen nacional se desarrollará del 15 al 17 de junio en el predio Maranathá en la autopista.

La reunión con la prensa fue encabezada por Cachito Roteta, coordinador general deportivo de El Quillá, y el capitán general de la institución, Miguel Minella. También se encontraban presentes Paula Martin, Francisco Sturniolo , Mauro Tonini y Andrés Cardot, a lo que hay que sumar al profesor Carlos Marzo, secretario de deportes de la Municipalidad de Santa Fe que llevó el apoyo del intendente Juan Pablo Poletti.

Se explicó que se trata de un deporte que surgió en la década del 60, y en nuestro país se está desarrollando. En la ciudad de Santa Fe lo practican Querandí y El Quillá, quienes aprovecharon la oportunidad para hacer una demostración. Vale destacar el espíritu de la disciplina. en el cual es amateur, muy sano, y se juega sin árbitro. Después del partido hay una ceremonia de conversaciones para evaluar el desarrollo de los partidos.

"Dentro de dos semanas seremos sede del torneo Nacional, que se va a organizar y con el apoyo de nuestra institución. Porque tenemos en claro que todo deporte forma, y por eso nos parece que como club formamos deportistas. Por eso está nuestro capitán general, y contamos con el respaldo de nuestro presidente, el doctor Enrique Serrao, que siempre está aportando para que todo siga creciendo" aseguró Cachito Roteta.

Un deporte que va tomando mucha fuerza

"Al estar dentro de instituciones importantes ello es de mucha ayuda para lograr el desarrollo que este deporte se merece. Esta disciplina es el ultimate frisbee, se juega con un plato volador, y tiene una cuestión que lo hace especial y que es que no hay árbitro. Es un juego sin contacto, cuando tienes el disco en la mano no te lo pueden sacar, no te pueden tacklear, no te pueden hacer falta, y para seguir avanzando en la cancha tenemos que realizar pases entre compañeros, para avanzar hacia la zona de gol final" comenzó explicando Paula Martin.

image.png Paula Martini es integrante de la selección nacional y explicó el espíritu deportivo del Ultimate Frisbee.

La integrante de la selección nacional aseguró que "si busco generar defensa o una jugada con el disco, tengo que demostrar grandes habilidades físicas, porque tengo que desmarcarme, hacer cambios de dirección, correr, saltar o buscar lanzamientos no muy altos ni tan bajos, para generar jugadas muy vistosas, porque requiere de bastante precisión".

El espíritu de juego en el Ultimate Frisbee

Uno de los jugadores santafesinos más experimentados es Mauro Tonini quien sostuvo que "el espíritu de juego significa que todo el deporte se practica con buena voluntad, y no existe ese condimento que hay en otros deportes, el sacar ventaja, que forma parte de la dinámica natural de cualquier disciplina. En este caso el planteo del deportes es que lo aborda desde el fair play y no existen árbitros, sino que son los mismos jugadores los que resuelven las cuestiones vinculadas al juego".

image.png Cachito Roteta es el coordinador general deportivo del Club El Quillá y respaldó el Nacional de Ultimate.

"No existen árbitros, solamente hay veedores que no toman decisiones vinculantes, sino que aportan una tercera posición, y continúan siendo los jugadores los que tienen que resolver como se tiene que solucionar un llamado de falta, lo cual implica que se tenga que apelar a la buena voluntad de las partes, para resolver los conflictos que se puedan dar" indicó el jugador de El Quillá.

Cuestiones reglamentarias de esta disciplina

El Ultimate Frisbee es un deporte de equipo sin contacto y auto arbitrado que se juega con un disco volador. Dos equipos de siete jugadores compiten en un campo de juego de aproximadamente la misma longitud que un campo de fútbol, pero más estrecho (100 x 37 m).En cada extremo del campo de juego hay una zona de ensayo de 18 x 37 m. Cada equipo defiende una zona de ensayo. Marcan un gol si uno de sus jugadores atrapa el disco en la zona final que defendió el equipo contrario. Este deporte en lugar de con un balón se juega con un frisbee.