Santiago Grassi cerró los Juegos Suramericanos con una medalla para Argentina

El nadador santafesino Santiago Grassi conquistó la medalla de bronce en los 50 metros libres y además integró la posta 4x100 combinados mixtos que obtuvo la plata, en el cierre de la natación de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Santiago Grassi volvió a subirse al podio y fue uno de los protagonistas argentinos en el cierre de la natación de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El santafesino conquistó la medalla de bronce en los 50 metros libres y contribuyó a una cosecha histórica para la delegación nacional en el Centro Acuático de Rosario.

Grassi completó la prueba con un registro de 22s33 , resultado que le permitió quedarse con el tercer puesto. El brasileño Pedro Silva se llevó la medalla de oro, con 21s91, mientras que el venezolano Jorge Otaiza fue segundo, con 22s29. El argentino Guido Buscaglia, por su parte, finalizó séptimo con 22s81.

La medalla de Grassi llegó en una jornada que volvió a mostrar el protagonismo de la natación argentina. La disciplina terminó como el deporte que más medallas le aportó a Argentina en estos Juegos, con un total de 28 preseas: siete de oro, ocho de plata y 13 de bronce.

Santiago Grassi también fue parte de una posta plateada

El nadador argentino tuvo además participación en la posta 4x100 metros combinados mixtos, que consiguió la medalla de plata. Grassi integró el equipo junto a Cecilia Dieleke, Macarena Ceballos y Matías Chaillou, que registró un tiempo de 3:51:08.

Brasil ganó la prueba con 3:50:43, mientras que Chile completó el podio con 3:51:95. De esta manera, Grassi terminó su participación en Santa Fe 2026 con dos medallas, sumando el bronce individual de los 50 libres y la plata colectiva.

El cierre de la natación también tuvo como protagonista a Malena Santillán, quien obtuvo la medalla de plata en los 400 metros libres femeninos. La argentina marcó 4:15:05 y quedó detrás de la brasileña Gabrielle Roncatto.

Con sus actuaciones, Grassi volvió a dejar su sello en una competencia internacional disputada en suelo santafesino y fue parte de una delegación argentina que cerró una destacada actuación en el Centro Acuático rosarino.