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Fernanda Russo volvió a subir a lo más alto y le dio otro oro a Argentina en Santa Fe 2026

La tiradora argentina se impuso en la prueba de 10 metros de rifle de aire y volvió a conquistar una medalla dorada en los Juegos Suramericanos.

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2026 · 12:29hs
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Tres Juegos

Tres Juegos, tres oros: Fernanda Russo volvió a consagrarse en Santa Fe 2026.

Fernanda Russo volvió a hacer historia para el deporte argentino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La representante nacional se quedó con el primer puesto en la competencia de rifle de aire a 10 metros y sumó una nueva medalla dorada para la delegación. Además, repitió el título que había conseguido anteriormente en Cochabamba 2018 y Asunción 2022.

LEER MÁS: Juegos Suramericanos: la agenda actividades para este jueves 17 de septiembre

Russo volvió a conquistar el oro

La argentina tuvo una destacada actuación en la prueba de 10 metros de rifle de aire y terminó en el primer lugar del podio. Con esta conquista, Russo volvió a demostrar su vigencia en una disciplina en la que ya había conseguido resultados destacados en anteriores ediciones de los Juegos Suramericanos.

La tiradora nacional había alcanzado la medalla de oro en Cochabamba 2018 y posteriormente volvió a quedarse con el primer puesto en Asunción 2022. En Santa Fe 2026 consiguió repetir ese logro y extendió su racha en la competencia.

Otra dorada para la delegación argentina

El triunfo de Russo representa una nueva alegría para la delegación argentina, que continúa acumulando medallas durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La representante nacional volvió a ubicarse en lo más alto del podio y sumó su nombre a una jornada en la que Argentina busca seguir ampliando su cosecha de medallas en la competencia continental.

Con su nuevo título, Russo ratificó su protagonismo en los Juegos Suramericanos y volvió a llevar la bandera argentina al primer lugar.

Fernanda Russo Argentina oro
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