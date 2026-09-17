Argentina podría mudar su amistoso ante Burkina Faso y jugar en La Bombonera el 3 de octubre

La Albiceleste analiza trasladar a la cancha de Boca el amistoso del 3 de octubre, que originalmente estaba previsto para disputarse en el estadio Monumental.

La Selección Argentina podría modificar el escenario de uno de sus próximos compromisos internacionales. El encuentro frente a Burkina Faso, correspondiente a la fecha FIFA de octubre, estaba previsto para jugarse en el Monumental, pero la AFA analiza trasladarlo a La Bombonera. El partido está programado para el viernes 3 de octubre y todavía resta confirmación oficial.

La Bombonera aparece como nueva alternativa

La Albiceleste tendrá tres presentaciones durante la próxima ventana internacional. El primer partido será el 30 de septiembre contra Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego llegará el turno de Burkina Faso, que inicialmente tenía al Monumental como sede.

Según informó Tyc Sports, está la posibilidad que analiza la Asociación del Fútbol Argentino es llevar ese encuentro al estadio de Boca. El tercer compromiso será ante Benín, el 6 de octubre, nuevamente en el Monumental.

De concretarse el cambio, Argentina disputaría dos de sus tres amistosos en Buenos Aires, aunque en escenarios diferentes.

La Selección afrontará los partidos con sanciones

Argentina también deberá cumplir parte de las sanciones establecidas por FIFA luego de los incidentes registrados durante el Mundial. El primer encuentro tendrá una reducción del 50% en la capacidad del estadio, mientras que la restricción correspondiente al segundo partido quedó momentáneamente en suspenso.

En cuanto a los futbolistas sancionados, Leandro Paredes recibió diez fechas, Nahuel Molina siete, Roberto Ayala tres y Thiago Almada una. Si los próximos encuentros son considerados amistosos Clase A, las suspensiones podrían comenzar a cumplirse durante esta serie de partidos.

El cierre de la fecha FIFA tendrá además un condimento especial: el partido frente a Benín del 6 de octubre fue anunciado como el encuentro elegido para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el país.