Unión prepara cuatro cambios para enfrentar a Independiente

El Tatengue se prepara para su próximo compromiso con cuatro modificaciones respecto al último partido. Madelón mueve piezas en defensa, mediocampo y ataque.

Unión ultima detalles para su próximo partido y Leonardo Madelón prepara un equipo con varias modificaciones. El entrenador realizaría cuatro cambios respecto a la formación anterior, con variantes en diferentes sectores del campo. Rocha, Mosqueira, Estigarribia y Tarragona aparecen como las novedades principales de un once que busca recuperar funcionamiento y sumar ante Independiente en el próximo compromiso.

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Rocha y Mosqueira, las variantes en el medio

En la última línea, Rocha ingresaría en lugar de Fagioli, mientras que Mosqueira ocuparía el lugar que dejó Giaccone. De esta manera, el entrenador apuesta por modificar algunas piezas para darle otra estructura al equipo.

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El resto de la defensa estaría conformada por Mansilla en el arco, junto a Pintado, Ludueña y Ayala. En la mitad de la cancha continuarían Palacios, Menossi y Malcorra, quienes formarían parte del nuevo esquema que prepara Madelón.

Tarragona vuelve al ataque

Las principales novedades también aparecen en la zona ofensiva. Cristian Tarragona recuperaría su lugar en el equipo después de su ausencia por Cuello, mientras que Estigarribia ingresaría por Ramírez para acompañarlo en la delantera.

Así, el probable equipo de Unión para el próximo encuentro sería: Mansilla; Pintado, Rocha, Ludueña, Ayala; Palacios, Mosqueira, Menossi, Malcorra; Ramírez y Tarragona.

Madelón todavía deberá esperar los últimos entrenamientos para confirmar la formación, pero todo indica que el Tatengue saldría a la cancha con cuatro modificaciones respecto de su presentación anterior.