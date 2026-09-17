Argentina comenzó la quinta jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una nueva actuación destacada en el remo. Rodrigo Enriquez y Santino Menin se quedaron con el primer puesto en el doble peso ligero masculino y permitieron que la delegación nacional alcanzara las 30 medallas de oro en el certamen que se desarrolla en la provincia.
Una cifra redonda para Argentina: el oro del remo marcó la medalla 30 en Santa Fe 2026
Argentina volvió a sumar una medalla de oro este jueves y llegó a las 30 preseas doradas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Por Ovación
Enriquez y Menin hicieron historia en el remo
La dupla conformada por Rodrigo Enriquez y Santino Menin fue la encargada de conseguir la trigésima dorada para Argentina. Los representantes nacionales se impusieron en la prueba de doble peso ligero masculino y volvieron a colocar al remo argentino en lo más alto del podio.
El resultado significó una nueva alegría para la delegación nacional, que continúa sumando medallas durante la competencia y alcanzó una cifra redonda en su cosecha de preseas doradas.
Otro podio argentino en la jornada
El remo también aportó otra medalla para Argentina. Agustín Annese y Fernando Álvarez finalizaron en el tercer lugar de la prueba de dos remos largos sin timonel y se quedaron con la medalla de bronce.
De esta manera, la disciplina tuvo una jornada productiva para la delegación nacional, con un oro y un bronce que ampliaron la cosecha argentina en Santa Fe 2026.
Con la conquista de Enriquez y Menin, Argentina llegó a las 30 medallas de oro en los Juegos Suramericanos y continúa con actividad en diferentes disciplinas durante este jueves 17 de septiembre.