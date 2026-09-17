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Una cifra redonda para Argentina: el oro del remo marcó la medalla 30 en Santa Fe 2026

Argentina volvió a sumar una medalla de oro este jueves y llegó a las 30 preseas doradas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2026 · 11:23hs
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Argentina pisa fuerte en Santa Fe 2026 y alcanzó las 30 medallas de oro

Odesur

Argentina pisa fuerte en Santa Fe 2026 y alcanzó las 30 medallas de oro

Argentina comenzó la quinta jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una nueva actuación destacada en el remo. Rodrigo Enriquez y Santino Menin se quedaron con el primer puesto en el doble peso ligero masculino y permitieron que la delegación nacional alcanzara las 30 medallas de oro en el certamen que se desarrolla en la provincia.

LEER MÁS: Juegos Suramericanos: la agenda actividades para este jueves 17 de septiembre

Enriquez y Menin hicieron historia en el remo

La dupla conformada por Rodrigo Enriquez y Santino Menin fue la encargada de conseguir la trigésima dorada para Argentina. Los representantes nacionales se impusieron en la prueba de doble peso ligero masculino y volvieron a colocar al remo argentino en lo más alto del podio.

El resultado significó una nueva alegría para la delegación nacional, que continúa sumando medallas durante la competencia y alcanzó una cifra redonda en su cosecha de preseas doradas.

Otro podio argentino en la jornada

El remo también aportó otra medalla para Argentina. Agustín Annese y Fernando Álvarez finalizaron en el tercer lugar de la prueba de dos remos largos sin timonel y se quedaron con la medalla de bronce.

De esta manera, la disciplina tuvo una jornada productiva para la delegación nacional, con un oro y un bronce que ampliaron la cosecha argentina en Santa Fe 2026.

Con la conquista de Enriquez y Menin, Argentina llegó a las 30 medallas de oro en los Juegos Suramericanos y continúa con actividad en diferentes disciplinas durante este jueves 17 de septiembre.

Argentina Juegos Suramericanos medalla
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