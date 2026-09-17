Una cifra redonda para Argentina: el oro del remo marcó la medalla 30 en Santa Fe 2026

Argentina volvió a sumar una medalla de oro este jueves y llegó a las 30 preseas doradas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Argentina comenzó la quinta jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una nueva actuación destacada en el remo. Rodrigo Enriquez y Santino Menin se quedaron con el primer puesto en el doble peso ligero masculino y permitieron que la delegación nacional alcanzara las 30 medallas de oro en el certamen que se desarrolla en la provincia.

Enriquez y Menin hicieron historia en el remo

La dupla conformada por Rodrigo Enriquez y Santino Menin fue la encargada de conseguir la trigésima dorada para Argentina. Los representantes nacionales se impusieron en la prueba de doble peso ligero masculino y volvieron a colocar al remo argentino en lo más alto del podio.

El resultado significó una nueva alegría para la delegación nacional, que continúa sumando medallas durante la competencia y alcanzó una cifra redonda en su cosecha de preseas doradas.

Otro podio argentino en la jornada

El remo también aportó otra medalla para Argentina. Agustín Annese y Fernando Álvarez finalizaron en el tercer lugar de la prueba de dos remos largos sin timonel y se quedaron con la medalla de bronce.

De esta manera, la disciplina tuvo una jornada productiva para la delegación nacional, con un oro y un bronce que ampliaron la cosecha argentina en Santa Fe 2026.

Con la conquista de Enriquez y Menin, Argentina llegó a las 30 medallas de oro en los Juegos Suramericanos y continúa con actividad en diferentes disciplinas durante este jueves 17 de septiembre.