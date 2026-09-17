La Laguna Setúbal, la hinchada y la cosecha de medallas: la experiencia argentina en el SUP

El equipo argentino de Sup brindó sus sensaciones en el predio del CARD de Santa Fe.

El Stand Up Paddle (SUP) tuvo su estreno en las aguas de la Laguna Setúbal de la ciudad de Santa Fe en el marco de los XIII Juegos Suramericanos. La competencia reunió a deportistas de distintos países en una jornada que, para los argentinos, tuvo un condimento especial: competir en casa.

El equipo argentino consiguió medallas en las pruebas de sprint y carrera técnica. En el detrás de escena hubo numerosas historias para contar: familias que viajaron para acompañar, amigos en las tribunas, compañeros de equipo y una experiencia que varios de los protagonistas describieron como diferente a cualquier otra competencia internacional.

Competir como local es una motivación

Para Juliette Duhaime, la posibilidad de tener a su familia presente fue uno de los aspectos que más resalta de su experiencia en los Juegos. La deportista, que ganó las dos pruebas femeninas, suele competir fuera del país y esta vez pudo hacerlo rodeada de personas cercanas. “Siempre me toca competir afuera, en lugares internacionales lejos de casa, así que tenerlos ahí, escuchar su voz en vivo, como la de mi hermano, fue increíble”, contó.

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La experiencia también estuvo atravesada por el vínculo entre los integrantes del equipo argentino. “Es imposible pasarla mal porque somos muy unidos y muy compañeros”, sostuvo la deportista, además de valorar la amistad que se generó durante la competencia.

El apoyo del público en Santa Fe

La presencia del público fue una de las imágenes que más se repitió entre los testimonios de los argentinos. Alma Coletta, que obtuvo la medalla de plata en carrera técnica, contó que escuchar a la gente durante la prueba funcionó como un impulso adicional. “Fue una emoción total ver ahí toda la hinchada que estaba gritando nuestros nombres en toda la carrera”, relató la marplatense.

El Sup es una de las novedades del programa deportivo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Lucía Clembosky, también medallista de plata, vivió una sensación similar. “Estar remando y escuchar todo el apoyo de la gente gritando, me dije a mí misma que si ellos gritan así yo puedo remar más’”, comentó.

Para Ignacio Arias, el acompañamiento también tuvo un efecto difícil de explicar después de la competencia: “te cambia la vida escuchar a tu gente que te grita, que te alienta. Yo salía del agua y volvía a entrar con otra motivación distinta”.

Una tribuna natural

El escenario fue otro de los protagonistas de la jornada. Para los deportistas argentinos, competir en la Laguna Setúbal significó compartir la experiencia con un público cercano y hacerlo en un espacio que forma parte del paisaje santafesino.

Santino Basaldella, ganador de las dos pruebas masculinas, destacó justamente ese aspecto de la competencia: “El plus de que haya sido acá es el abrazo instantáneo de la gente”.

El santafesino recordó también uno de los momentos que más disfrutó después de competir al señalar que “terminamos de correr y subimos corriendo a la tribuna con la gente, eso es algo único”.

Los Juegos también le permitieron conocer otros espacios deportivos de la provincia. Basaldella valoró especialmente la infraestructura y el impacto que puede tener en las nuevas generaciones. “Ese es el legado que deja esto, más allá de toda la gente que lo ve, hay niños que el día de mañana crecen viendo esto”, remarcó.

Más allá de las medallas

Argentina cerró la participación en SUP con dos oros de Duhaime y Basaldella, dos platas de Clembosky y Coletta y dos bronces de Arias. Los resultados permitieron además asegurar la clasificación para los próximos Juegos Panamericanos.

Pero para los protagonistas, la experiencia quedó asociada a algo más que el podio. Fueron días compartidos en la Villa, entrenamientos, momentos entre compañeros y la posibilidad de encontrarse con familiares y amigos al terminar cada competencia.

Arias resumió parte de esa experiencia al hablar de lo que se llevaba de Santa Fe: “Lo que más me llevo es todo lo que disfrutamos, todo lo que nos hemos reído, todos los momentos hermosos que pasó ahí en la Villa”.

En una disciplina que tuvo su estreno en los Juegos Suramericanos, la Laguna Setúbal ofreció una postal diferente del evento: tablas sobre el agua, una tribuna siguiendo cada carrera y deportistas argentinos celebrando junto a los suyos. Una escena que, para quienes la protagonizaron, quedará ligada a la experiencia de haber competido en casa.