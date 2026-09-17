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Argentina no pudo sostener la ventaja y perdió ante Paraguay en su estreno

Argentina arrancó ganando, pero Paraguay reaccionó en la segunda mitad y terminó imponiéndose 2-1. El equipo de Placente volverá a jugar este sábado.

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2026 · 12:08hs
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Argentina no pudo sostener la ventaja y perdió ante Paraguay en su estreno

Argentina no tuvo el comienzo esperado en el torneo de fútbol masculino de los Juegos Suramericanos 2026. El seleccionado Sub 19, conducido por Diego Placente, inició su participación con una derrota por 2-1 ante Paraguay. El conjunto nacional consiguió ponerse en ventaja, pero no logró conservarla y sufrió la remontada durante el segundo tiempo.

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Argentina se puso arriba, pero no pudo sostenerlo

El conjunto dirigido por Placente comenzó el encuentro con la intención de tomar protagonismo y logró trasladar esa búsqueda al marcador. Argentina consiguió abrir con un gol de Franco Domíngez (Estudiantes de La Plata).

Sin embargo, Paraguay no bajó los brazos y encontró respuestas para cambiar el desarrollo del encuentro, con goles de Junior Gamarra y Pedro Sarza. La Selección no logró mantener la ventaja y llegó al descanso con la necesidad de ajustar algunos aspectos para el complemento.

Paraguay reaccionó y se quedó con el triunfo

En la segunda parte, el conjunto paraguayo aprovechó sus oportunidades y consiguió dar vuelta el resultado. Argentina intentó reaccionar ante el nuevo escenario, pero no pudo volver a encontrar el camino hacia el gol y terminó sufriendo una derrota en su primera presentación.

El seleccionado nacional tendrá rápidamente la posibilidad de recuperarse. Este sábado afrontará su segundo compromiso en los Juegos Suramericanos 2026, nada menos que ante Uruguay, en una nueva edición del clásico rioplatense.

El encuentro será una nueva oportunidad para que el equipo de Placente sume sus primeros puntos y vuelva a meterse en carrera dentro del Grupo B.

Argentina
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