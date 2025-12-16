Uno Santa Fe | Ovación | Santiago Montiel

Santiago Montiel y un gol eterno: Independiente celebra el Premio Puskás 2025

Con una chilena inolvidable en el Torneo Apertura 2025, Santiago Montiel fue distinguido con el Premio Puskás en la gala The Best y puso a Independiente en la cima mundial.

16 de diciembre 2025 · 15:01hs
El fútbol argentino volvió a pararse bajo los reflectores internacionales y esta vez lo hizo con una obra de arte. Santiago Montiel se consagró ganador del Premio Puskás 2025, uno de los reconocimientos más prestigiosos que otorga la FIFA, gracias a un gol que ya forma parte del archivo histórico del deporte y del Club Atlético Independiente.

La distinción llegó durante la gala de The Best, realizada en Qatar, y tuvo como protagonista una chilena de ejecución perfecta, convertida en el triunfo 1-0 del Rojo ante Independiente Rivadavia, por el Torneo Apertura 2025. Una acción que combinó timing, técnica depurada y una lectura notable de la jugada, y que terminó imponiéndose en la votación internacional.

Santiago Montiel y un gol que recorrió el mundo

La conquista ante la Lepra mendocina no solo resolvió un partido cerrado, sino que se transformó en una postal global. El gesto técnico de Montiel, suspendido en el aire y conectando de manera limpia, se viralizó en cuestión de horas y fue elegido por especialistas, fanáticos y referentes del fútbol como la mejor anotación del año.

El impacto fue tal que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, celebró públicamente el logro del delantero de Independiente. “Tu asombrosa chilena demostró una técnica, agilidad y habilidad extraordinarias”, expresó el dirigente, subrayando el valor simbólico del gol dentro del escenario internacional.

Para Independiente, el premio representa mucho más que un trofeo individual. Es la confirmación de que el club volvió a ser protagonista en las grandes vidrieras, esta vez desde la calidad individual y el talento ofensivo. Para Montiel, en tanto, significa inscribir su nombre en una lista selecta, reservada para aquellos futbolistas capaces de convertir una acción fugaz en un recuerdo eterno.

El Rojo celebra, el fútbol argentino aplaude y el mundo toma nota: hay goles que ganan partidos y otros que trascienden el tiempo. El de Santiago Montiel, sin dudas, pertenece al segundo grupo.

Santiago Montiel Independiente Premio Puskás FIFA
