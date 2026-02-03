Santo Tomé impulsa un monumento para homenajear a la "Locomotora" Oliveras

La municipalidad de Santo Tomé abrió una convocatoria a escultores para crear un retrato monumental de Locomotora Oliveras, símbolo de lucha, inclusión y compromiso social.

La Municipalidad de Santo Tomé informa que se encuentra abierta la convocatoria dirigida a artistas visuales escultores para la realización de un monumento retrato en homenaje a Alejandra “Locomotora” Oliveras, reconocida figura del deporte argentino y referente de compromiso social.

En este marco, el Municipio abre una convocatoria para la creación de un monumento retrato realizado en cemento moldeado, destinado a preservar su memoria y reconocer su impacto deportivo y social.

Los datos que hizo oficial Santo Tomé para el monumento

La preinscripción se realizará a través del correo electrónico [email protected] medio por el cual se llevará adelante la comunicación exclusiva de esta convocatoria.

El período de recepción de solicitudes se extenderá desde el 9 de febrero hasta el 31 de marzo del 2026. Una vez recibida la solicitud, personal profesional del área de Cultura de la Municipalidad se pondrá en contacto con cada postulante para informar los requisitos a cumplir y el material necesario a presentar.

La evaluación estará a cargo de un Jurado integrado por cuatro artistas de reconocida trayectoria en el campo de la escultura monumental, conformado por dos mujeres y dos varones.

Locomotora Locomotora Oliveras falleció el año pasado y la municipalidad de Santo Tomé pretende rendirle homenaje.

Entre los criterios de selección se considerarán los antecedentes de capacitación, la producción de obra, la experiencia en escala monumental, la propuesta de monumento y demás aspectos que establezcan las bases y condiciones específicas.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Santo Tomé reafirma su compromiso con el reconocimiento de figuras que, como “Locomotora” Oliveras, trascendieron su disciplina para convertirse en ejemplo de superación, inclusión y servicio a la comunidad.

Sobre Alejandra Oliveras

Más allá de sus logros deportivos, “Locomotora” dejó una huella profunda por su incansable lucha por la equidad de género en el boxeo, su impulso a espacios deportivos como herramientas de inclusión y prevención, y su trabajo permanente en favor de la salud y el bienestar comunitario. Además, colaboró activamente con comedores, merenderos y proyectos sociales en Santa Fe, brindando charlas motivacionales y compartiendo mensajes de aliento que acompañaron a miles de personas.

En 2025, decidió continuar su vocación de servicio desde la participación ciudadana, postulándose como convencional constituyente con el objetivo de fortalecer los derechos de las y los santafesinos. Entre sus propuestas, se destacaba la creación de escuelas municipales de boxeo que llevaran su nombre, como símbolo de que el deporte puede ser un camino de transformación frente a distintas problemáticas sociales. Si bien no pudo ejercer el cargo por razones de salud, su trayectoria fue reconocida como un ejemplo de lucha y compromiso.

Alejandra Oliveras falleció el 28 de julio de 2025. Su legado permanece vigente como el de una mujer valiente, solidaria y profundamente humana, que inspiró a generaciones dentro y fuera del ring.