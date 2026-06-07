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Colón no responde, apenas empató con Ciudad Bolívar y fue silbado del Brigadier López

Colón extendió sus limitaciones al igualar 0-0 en Santa Fe ante Ciudad Bolívar y quedó a cinco de la cima de la zona A. Ya hay reprobaciones

Ovación

Por Ovación

7 de junio 2026 · 19:22hs
Colón no responde, apenas empató con Ciudad Bolívar y fue silbado del Brigadier López

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón extendió este domingo por la tarde su malaria de triunfos al igualar 0-0 en el Brigadier López ante un ordenado Ciudad Bolívar por la fecha 17 de la zona A de la Primera Nacional. De esta manera quedó a cinco puntos del líder Morón, en una jornada con resultados desfavorables. Esta vez el equipo se fue reprobado.

El Sabalero no salió con todo de entrada como esperaban muchos y por eso, la visita mostró rápido las cartas, con Pitu González manejando los hilos pidiendo siempre la pelota. Sim embargo, el dueño de casa paulatinamente iba haciendo pie y casi marca el primero con Bonansea, cuyo cabezazo pasó cerca del palo. Otra vez lo estaban tomando, en lo que pudo ser penal tranquilamente. A partir de ahí, llegaron saludables intenciones de Colón de jugar por abajo con Sarmiento y Peinipil en un cambio rápido por la lluvia.

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El Rojinegro quería ser ancho y Lago se animaba cada vez en los mano a mano, generando algunos centros y tiros de esquina. Pidieron mano de Díaz y el árbitro dijo con gestos que no era nada. Colón metía presión e inclinar la cancha, que pese a la cantidad de agua que cayó en las últimas horas estaba impecable. Era todo intenciones y aproximaciones, pero faltaba tiros a los arcos. El elenco bonaerense demostraba por qué peleaba arriba con un juego ordenado paciente y ambicioso, por lo que le hacía más compleja las cosas a un Colón que no podía explotar sus virtudes.

Todo esto generaba un apuro en el conjunto de Ezequiel Medrán, que venía que cada intento era cortado. Negocio total para Ciudad Bolívar, que empezaba a encontrar espacios en las contras. Tanto es así como Sánchez apareció por atrás y justo le dio mal, porque sino el destino pudo ser otro. Pero fue así como Bonansea la armó bien y la pelota le quedó a Lago, que estrelló su remate en el travesaño. En el rebote no pudo conectar Marcioni, en la que fue la mejor del partido. Fue como un despertador, porque el Sabalero ya inclinaba la cancha otra vez Bonansea merodeaba el gol. Ahora se sacaron otro cabezazo en la línea.

Colón Ciudad Bolívar Ignacio Lago

Colón le llegaba por todos lados y ya creó siete situaciones concretas ante un Ciudad Bolívar que solo aguantaba. La falta de contundencia era lo único preocupante. Los minutos pasaron, con un Bonansea peleado con el arco, pero insistente en un Colón que merecía estar arriba. Así se fueron los 45' iniciales, con un 0-0 que quedaba corto.

El segundo tiempo entre Colón y Ciudad Bolívar

Para el complemento Ezequiel Medrán no hizo cambios, satisfecho por el rendimiento, pero fue Ciudad Bolívar a inquietar jugando por arriba con sus torres. Mientras tanto, el técnico mandó a calentar a todos los suplentes, lo que dejaba en claro que, si no notaba cambios rápido en el juego, iba a meter mano. Budiño respondió bien ante un disparo de Yeri, cuando parecía más complicada de lo esperado. Las variantes se veían venir: Matías Godoy por un anulado Sarmiento. Puesto por puesto, pero con otras características.

Los minutos iban pasando y los nervios también se presentaban, porque el gol no llegaba. El partido estaba en tensión y dependiendo de lo que hiciera el Sabalero, porque la visita estaba cómodo y conforme con lo que estaba pasando. Estaba faltando era maniobra que rompa el molde. Un Colón previsible, pero que igual era superior. Más variantes en el Sabalero: Conrado Ibarra y Agustín Toledo por Allende y Antonio, respectivamente, para buscar algo distinto. Es todo de Colón ante un rival metido en su campo.

Colón Ciudad Bolívar Julián Marcioni

Pasados los 25', la desesperación también jugaba su partido, ya que los demás resultados no fueron para nada buenos. Como estaba la cosa, era gol gana, porque Ciudad Bolívar no atacaba. Matías Budiño era un espectador. Colón era voluntad, pero se llenaba de impotencia en los metros finales, junto al murmullo de la gente que tensionaba todo aún más. Medrán se la juega haciendo debutar a Máximo Ingravidi para encontrar puntería en el área. Colón no encontraba soluciones ni con los cambios y la frustración jugaba claramente en contra. A los 39' lo gritaron todos, pero Peinipil no llegó a empujarla tras el remate de Bonansea. Pero el destino lo tenía todo listo y el gol que todos esperaban no llegó. Fue 0-0 en el Brigadier López que extendió la anemía de un Colón que ya muestra falta de recursos y recibió las primeras reprobaciones de la gente.

Formaciones de Colón y Ciudad Bolívar

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Ignacio Antonio y Federico Lértora; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Ciudad Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez y Federico Peralta; Nahuel Yeri, Facundo Mucignat, Arnaldo González, Khalil Caraballo; Guillermo Sánchez y Alex Díaz. DT: Diego Funes.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Fabricio Llobet.

Colón Ciudad Bolívar Primera Nacional
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