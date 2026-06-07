El siniestro vial ocurrió este domingo al mediodía a la altura del Mercado de Abasto, en el norte de la ciudad de Santa Fe. El Ford Focus quedó montado sobre el guardarraíl. Una dotación del Cuartel Zona Norte logró liberar a un menor de 11 años utilizando herramientas neumáticas de corte.

Milagro en la Circunvalación Oeste: un auto despistó, chocó contra una columna y los bomberos rescataron a un nene atrapado

Un violento accidente de tránsito interrumpió la Circulación Oeste al mediodía de este domingo en la Avenida Circunvalación Oeste, en el norte de la capital santafesina. Por motivos que la Policía Científica intenta determinar mediante peritajes, un automóvil Ford Focus sufrió un despiste a alta velocidad, quedó montado sobre el guardarraíl de contención metálico que divide los sentidos de la traza vial e impactó de lleno su lateral contra una columna del tendido de iluminación pública .

El siniestro se registró alrededor de las 12:40, a escasos metros del ingreso al Mercado de Abasto, y desencadenó un veloz despliegue de los servicios de emergencias y las fuerzas de seguridad pública debido a la gravedad del choque.

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Maniobras de corte y rescate con expansores multipropósito

Al arribar al lugar de los hechos, la dotación de la Subjefatura del Cuartel Zona Norte de la Dirección General de Bomberos se topó con un escenario complejo: la violencia del impacto contra el poste de luz deprimió el habitáculo del vehículo, provocando que un menor de 11 años (identificado por sus iniciales como F.B.) quedara atrapado en el asiento trasero entre los hierros retorcidos de la carrocería.

A pesar de la magnitud de los daños en la estructura del coche, los servidores públicos constataron que el niño se encontraba consciente. Para su extracción segura y evitar lesiones secundarias, los bomberos debieron aplicar un protocolo de rescate vehicular específico.

Utilizando un expansor multipropósito de rescate hidráulico, el personal especializado expandió los parantes y metales comprimidos de las puertas traseras hasta abrir una vía de escape. Una vez liberado, el nene fue estabilizado y trasladado de urgencia a un nosocomio local en una ambulancia del servicio de emergencias COBEM 107.

Dos personas heridas y un conductor ileso

Previo a la llegada de la unidad de rescate de bomberos, el personal médico del 107 ya había logrado retirar del interior del auto a una mujer, identificada como C.B., quien presentaba politraumatismos y fue derivada de inmediato en otra unidad sanitaria hacia las salas de guardia del Hospital J.B. Iturraspe para recibir asistencia médica especializada.

Por su parte, el conductor del Ford Focus, un hombre de 53 años oriundo de la localidad de Ataliva (departamento Castellanos), resultó milagrosamente ileso tras el fuerte impacto y permaneció en la banquina prestando declaración ante las autoridades policiales.

Como consecuencia del operativo de rescate, las tareas de los peritos mecánicos y la posterior remoción del rodado siniestrado, el flujo vehicular sobre la Circunvalación Oeste estuvo completamente restringido durante más de una hora.

En el sitio del accidente montaron un pasillo seguro y coordinaron el desvío de camiones y vehículos particulares de manera conjunta efectivos del Cuerpo de Guardia de Infantería (CGI) y personal de la Policía de Seguridad Vial de la Provincia. Cerca de las 14, tras el retiro de la columna y el auto dañado, las calzadas recobraron su ritmo habitual.