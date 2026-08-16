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Cristiano Ronaldo habló de su retiro y dejó una fuerte señal sobre su futuro

Cristiano Ronaldo, de 41 años, reconoció que la temporada 2026/27 podría ser la última de su carrera y ya piensa en su vida después del fútbol.

Ovación

Por Ovación

16 de agosto 2026 · 16:51hs
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Cristiano Ronaldo habló de su retiro y dejó una fuerte señal sobre su futuro

Cristiano Ronaldo volvió a hablar sobre su futuro y sorprendió al reconocer que probablemente atraviesa su último año como futbolista profesional. A los 41 años, el portugués viene de disputar su sexto Mundial y continúa en Al Nassr, aunque sus declaraciones volvieron a instalar la posibilidad de que su retiro esté cada vez más cerca y sea definitivo.

LEER MAS:Cristiano Ronaldo ya piensa en el desafío de los 1000 goles

Ronaldo ya piensa en una nueva etapa

El delantero realizó las declaraciones durante una entrevista con Vogue, donde habló sobre sus próximos años y la vida que imagina una vez que deje el fútbol. En ese contexto, Ronaldo dejó una frase que rápidamente generó repercusión: “Probablemente, este sea mi último año en el fútbol”.

El portugués explicó que ya tiene planificados sus próximos años y que pretende aprovechar ese tiempo para viajar, disfrutar de su familia y dedicarse a otras actividades. “Quiero dejar un legado espectacular”, sostuvo al referirse a la etapa que atravesará una vez que decida retirarse.

Ronaldo también reconoció que abandonar el fútbol podría generar un vacío importante, aunque considera que cuenta con diferentes intereses para afrontar esa nueva etapa. Entre ellos, destacó especialmente su pasión por el pádel.

El atacante repasó además el sacrificio que implicó su trayectoria y remarcó que fueron “25 años con mucho sacrificio”. Su contrato con Al Nassr continúa vigente hasta 2027, por lo que todavía no existe una fecha definitiva para su despedida.

El récord que busca antes de retirarse

Más allá de sus declaraciones, Ronaldo todavía mantiene un objetivo deportivo antes de abandonar las canchas: alcanzar los 1.000 goles en su carrera profesional.

El portugués suma actualmente 976 tantos entre sus clubes y la selección, por lo que necesita marcar 24 goles más para alcanzar una cifra histórica que podría convertirse en uno de los grandes últimos capítulos de su trayectoria.

Ronaldo viene de disputar el Mundial 2026, donde Portugal quedó eliminado ante España en los octavos de final. El conjunto español terminó consagrándose campeón del mundo.

El astro ya había señalado que el torneo disputado en 2026 sería su última Copa del Mundo. Ahora, sus nuevas declaraciones abren una posibilidad todavía mayor: que la temporada 2026/27 también sea la última en la que Cristiano Ronaldo se desempeñe como futbolista profesional.

De concretarse, el fútbol estaría ante el cierre de una de las carreras más destacadas de la historia reciente, con Ronaldo intentando despedirse después de alcanzar una marca de goles que todavía parece estar al alcance de su mano.

Cristiano Ronaldo retiró futuro
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