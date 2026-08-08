Atlético Tucumán recibe a Sarmiento en un duelo clave por el descenso y la clasificación al Clausura

El Decano enfrenta al Verde de Junín con la posibilidad de ampliar su ventaja en los promedios y fortalecer sus chances de afianzarse en el Clausura.

Atlético Tucumán enfrentará este sábado a las 14.45 a Sarmiento de Junín en el Monumental José Fierro, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El equipo de Julio César Falcioni buscará aprovechar la localía para sumar tres puntos importantes en la lucha por la permanencia, acercarse a su rival en la tabla anual y fortalecer sus chances de avanzar a la fase final.

Un duelo con mucho en juego

El partido representa una oportunidad importante para Atlético, que cuenta con cierta ventaja en los promedios pero necesita seguir sumando pensando también en la próxima temporada. La campaña 2024, en la que el Decano obtuvo 50 puntos, dejará de contabilizarse al finalizar este campeonato. Por eso, cada unidad conseguida durante el Clausura será importante para evitar complicaciones en 2027. Además, Atlético aventaja por diez puntos a los últimos de la tabla anual y podría ampliar esa diferencia a trece después de esta jornada.

La clasificación, otro objetivo

Una victoria frente a Sarmiento le permitiría al conjunto tucumano alcanzarlo en la tabla acumulada y consolidarse en puestos de clasificación al tramo decisivo del torneo. Desde que comenzó a disputarse este formato en 2021, Atlético todavía no consiguió acceder a la fase final. Por eso, la posibilidad de conseguirlo representa un objetivo especial para el club.

Cómo llega Sarmiento

El equipo de Facundo Sava tuvo un comienzo irregular: empató 0-0 con Argentinos, perdió 3-2 ante Banfield y luego consiguió su primera victoria al superar 2-1 a Independiente Rivadavia. El entrenador utiliza habitualmente un 4-4-2, con un bloque compacto y transiciones rápidas. Sarmiento suele ceder la posesión, replegarse y buscar lastimar mediante pelotas largas y contragolpes. Juan Manuel Insaurralde y Mauricio Martínez son sus principales referentes de experiencia, mientras que Junior Marabel y Jonathan “Sultán” Herrera conforman la dupla ofensiva.

La clave estará en abrir la cancha

Ante un rival que probablemente se cierre cerca de su área, Falcioni necesitará que Atlético mueva la pelota con velocidad y encuentre espacios por las bandas.

La amplitud y los cambios de frente serán fundamentales para desarmar el bloque visitante. Evitar el pelotazo y acelerar la circulación pueden ser las principales herramientas del Decano para quedarse con un triunfo que tendría valor doble.

Atlético sabe que una victoria lo acercaría a la clasificación y, al mismo tiempo, le permitiría dar otro paso importante para alejarse de la pelea por el descenso.

Posible formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio Falcioni.

Sarmiento: Ivan Arboleda; Thiago Santamaria, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suarez, Gabriel Díaz; Santiago Salle, Manuel Garcia, Cristian Zabala; Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.