El Nuevo Car Show Santafesino vuelve a presentarse en Concordia

Este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, el autódromo Parque ciudad de Concordia, será escenario de la 9° fecha del Car Show Santafesino

El Nuevo Car Show está de regreso en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia para disputar la novena y penúltima fecha del campeonato 2026. La categoría volverá así a un escenario con antecedentes en su calendario, en una instancia decisiva de la temporada, cuando los pilotos comienzan a transitar el tramo final de la lucha por los títulos. La competencia marcará el retorno del certamen al trazado entrerriano después de más de nueve años. Se produce tras aquel 2 de julio de 2017, cuando se visitó por última vez la capital del citrus.

El sábado 7 y domingo 8 de noviembre, la categoría de automovilismo más federal, convocante y espectacular del interior del país vuelve al Parque Autódromo Ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, para disputar la 9° fecha del Campeonato 2026, que será además la tercera fecha de los play offs.

La última presentación se realizó el 29 de julio de 2017, por lo que la fecha de 2026 representará el reencuentro de la categoría con un circuito que supo integrar su calendario en temporadas anteriores.

El regreso se producirá con las cinco divisionales en actividad: Clase 1, Clase 2, Clase 3, TC 4000 y Fiat 600 TS. Para sus protagonistas, la cita tendrá un valor especial, ya que será la penúltima oportunidad de sumar puntos antes de la definición del campeonato.

Ahora el Nuevo Car Show continúa con sus play-offs en Concordia, con Nicolás Benito como puntero de la Copa en Clase 1. En Clase 2 el que lidera la tabla que decide al monarca del año es Nicolás González. Mientras que en Clase 3 Joel Borgobello se mantiene como puntero de la Copa Nuevo Car Show. Brian Yacob, el defensor del título en el TC 4000 es el puntero, y en los Fiat 600 el de Coronda, Alejandro Saucedo se mantiene como líder del mini torneo final.

El Nuevo Car Show muestra como novedad para este fin de semana la utilización de dos variantes de circuitos. Las clases 1, 2 y 3 junto al TC 4000 utilizarán la variante larga, el circuito N° 2 de 4.700 metros, mientras que los Fiat 600 lo harán en el circuito corto N° 1 de 3.050 metros, buscando favorecer cada uno de los espectáculos en pista.

En la presente jornada de viernes habrá pruebas comunitarias opcionales y libres para todos los pilotos. El sábado 7 desde las 8:15 hs comenzará la actividad oficial, mientras que el domingo 8 de noviembre desde las 10:35 hs se correrán las competencias finales de la 9° fecha del Campeonato 2026 de Nuevo Car Show, transmitidas en vivo y en directo por la TV Pública, para todo el país.