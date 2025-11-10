Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

El futbolista marcó un gol el domingo en la goleada de su equipo. Fue citado por Lionel Scaloni para el choque ante Angola.

El mediocampista del Aston Villa de Inglaterra, Emiliano Buendía, fue convocado por Lionel Scaloni para el amistoso del viernes ante Angola en Luanda.

Tras destacarse en la victoria del domingo 4-0 ante el Bournemouth por la undécima fecha de la English Premier League, el futbolista marplatense se sumará a los entrenamientos de la Selección argentina en la ciudad española de Alicante.

El jugador, que disputó un solo partido con la camiseta albiceleste en 2022, vuelve a estar convocado en la Selección argentina luego de lo que fue su citación en junio para la anteúltima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En esta última aparición con los campeones del mundo, el mediocampista estuvo en el banco de suplentes ante Chile en Santiago y se quedó fuera del mismo ante Colombia en Buenos Aires.

El futbolista de 28 años está teniendo un gran inicio de temporada con el Aston Villa, habiendo disputado 14 partidos de 16 posibles, entre English Premier League, EFL Cup y UEFA Europa League. En estos 14 encuentros, marcó cuatro goles, tres en el certamen doméstico y uno en el continental ante el Feyenoord de Países Bajos.

Cuatro jugadores fueron desafectados previamente

Los futbolistas Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone quedaron desafectados por el entrenador Lionel Scaloni para el amistoso que la Selección argentina jugará frente a Angola en Luanda.

Según informó la AFA, el mediocampista del Chelsea de Inglaterra padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación.

En tanto, los tres futbolistas del Atlético de Madrid de España se quedarán al margen dado que no llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola.

Los únicos jugadores del equipo español que llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios para estar presentes en el amistoso son el mediocampista Thiago Almada y el delantero Nicolás González, presentes en los entrenamientos de la Selección argentina en la ciudad española de Alicante.

Con estas bajas, el entrenador Scaloni tendrá 23 jugadores a disposición para este amistoso ya que se sumaron el defensor del Manchester United de Inglaterra, Lisandro Martínez, que volvió a entrenar luego de una lesión de ligamentos cruzados, y Kevin Mac Allister, hermano del mediocampista Alexis, del Royale Union Saint Galloise de Bélgica.