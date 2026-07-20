Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 20 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este lunes 20 de julio en SANTA FE

• 7:30 a 9:30: Santiago del Estero, Suipacha, 1 de mayo y Urquiza

Retiro de Línea

• 7:30 a 10:30: Santiago del Estero, Suipacha, 25 de mayo y 9 de julio

Reemplazo de conductores

• 8 a 12: Espinoza, Gobernador Freyre, Aristóbulo del Valle y Quiroga

Mantenimiento

• 10 a 12: Aristóbulo del Valle, Gorostiaga, Ruperta Godoy y 9 de julio

Despeje de electroductos

• 10 a 13: La Pampa, Callejón Roca, Bernardo de Irigoyen y Servando Bayo

Reemplazo de Conductores

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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