La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 20 de julio en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este lunes
Cortes programados para este lunes 20 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
20 de julio 2026 · 06:53hs
• 7:30 a 9:30: Santiago del Estero, Suipacha, 1 de mayo y Urquiza
Retiro de Línea
• 7:30 a 10:30: Santiago del Estero, Suipacha, 25 de mayo y 9 de julio
Reemplazo de conductores
• 8 a 12: Espinoza, Gobernador Freyre, Aristóbulo del Valle y Quiroga
Mantenimiento
• 10 a 12: Aristóbulo del Valle, Gorostiaga, Ruperta Godoy y 9 de julio
Despeje de electroductos
• 10 a 13: La Pampa, Callejón Roca, Bernardo de Irigoyen y Servando Bayo
Reemplazo de Conductores
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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