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Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 20 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

20 de julio 2026 · 06:53hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 20 de julio en SANTA FE

• 7:30 a 9:30: Santiago del Estero, Suipacha, 1 de mayo y Urquiza

Retiro de Línea

• 7:30 a 10:30: Santiago del Estero, Suipacha, 25 de mayo y 9 de julio

Reemplazo de conductores

• 8 a 12: Espinoza, Gobernador Freyre, Aristóbulo del Valle y Quiroga

Mantenimiento

• 10 a 12: Aristóbulo del Valle, Gorostiaga, Ruperta Godoy y 9 de julio

Despeje de electroductos

• 10 a 13: La Pampa, Callejón Roca, Bernardo de Irigoyen y Servando Bayo

Reemplazo de Conductores

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe
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