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Un posteo que ilusiona: AFA anunció que empezaron las charlas para la renovación de Scaloni

Tras las dudas sobre su futuro luego de la final del Mundial, la Selección Argentina comunicó que se dio un nuevo diálogo entre el presidente Claudio Tapia y el DT, con la mira puesta en avanzar sobre la extensión de su vínculo

25 de septiembre 2026 · 21:47hs
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Tapia y Scaloni comenzaron las charlas con el objetivo de que el DT renueve su contrato.

Tapia y Scaloni comenzaron las charlas con el objetivo de que el DT renueve su contrato.

En vísperas a los tres primeros amistosos tras el subcampeonato en el Mundial 2026 y la despedida de Lionel Messi, la AFA realizó un posteo que llena de ilusión a los fanáticos de la Selección Argentina al confirmar una charla entre el presidente Claudio "Chiqui" Tapia con Lionel Scaloni para tratar la renovación de contrato del entrenador.

Arrancaron las charlas para la renovación de Scaloni

"Comenzaron las charlas entre el Presidente de la AFA, Claudio Tapia y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste", dio a conocer la casa madre del fútbol argentino en sus canales de comunicación oficial con una foto del DT junto al mandatario en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza.

Pese a que Scaloni había sembrado dudas sobre su futuro tras la derrota en la final del Mundial 2026, cuando dijo que iba a ver qué hacía tras terminar su vínculo, el Gringo dio marcha atrás y estaría muy cerca de llegar a un acuerdo para extender su contrato con la Albiceleste, vque concluye a fines de diciembre.

Si bien por el momento no hay confirmaciones, TyC Sports pudo saber que sería por dos años, hasta la Copa América 2028, con la opción de extenderla por dos más y llegar hasta el Mundial 2030, que sería el tercero en su cuenta personas tras haber asumido en 2018, luego del torneo disputado en Rusia.

A la espera de la oficialización, Scaloni dirigirá los próximos tres amistosos de la Albiceleste: frente a Bolivia el 30, contra Burkina Faso el 3 y Benín el 6, que será la despedida de Lionel Messi. En vistas de su continuidad, el propio técnico elaboró una lista de convocados que da indicios de la renovación que se vendría.

Más allá de los habituales convocados, el entrenador incluyó a otros juveniles que si bien ya había llamado, nunca se terminaron de asentar, como Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Agustín Giay, Matías Soulé, Valentín Gómez, Equi Fernández, más las sorpresas de convocar por primera vez a Román Vega, Santiago Simón, Leonel Flores y Tobías Andrada. Una demostración de su deseo de encabezar una nueva renovación en el plantel.

Justamente, los propios jugadores expresaron su deseo de que Scaloni continúe al mando del combinado nacional. "No tengo ni idea, la verdad es algo con su equipo de trabajo y lo que decida lo vamos a apoyar", aseguró el Dibu Martínez, uno de los primeros en llegar en la noche del lunes. "Esperemos que siga. Es la persona principal en el armado de esta Selección así que obviamente esperamos que siga", declaró también el Cuti Romero, otro de los emblemas de la Scaloneta y su nuevo capitán ante los retiros de Lionel Messi y Nicolás Otamendi.

"Esperemos que siga, para nosotros sería un privilegio", disparó también Leonardo Balerdi, que se perdió el Mundial 2026 por lesión. Otro de los que debutó de la mano del oriundo de Pujato es Nicolás Paz, quien dijo que "es un entrenador de los más importantes" y deseó que "ojalá siga". Por su parte, Franco Mastantuono sentenció: "Seguimos disfrutándolo, así que eso es lo importante ahora".

AFA Scaloni Argentina
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