Uno Santa Fe | Ovación | Tagliafico

Tagliafico evoluciona, pero Scaloni mantendría como titular Medina

Nicolás Tagliafico se viene recuperando del desgarro que sufrió, pero ante Austria, Lionel Scaloni tendría decidido ratificar a Facundo Medina

18 de junio 2026 · 09:27hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Nicolás Tagliafico evoluciona del desgarro que sufrió en el partido amistoso ante Islandia.

Nicolás Tagliafico evoluciona del desgarro que sufrió en el partido amistoso ante Islandia.

Superado el debut ante Argelia con creces, el próximo paso de Lionel Scaloni para que los primeros días mundialistas sean ideales en la Selección Argentina apunta a volver a tener a todos los jugadores del plantel a disposición. En ese sentido, con Leandro Paredes ya entrenando a la par, el único soldado que queda en vías de recuperación es Nicolás Tagliafico.

Tagliafico evoluciona, pero seguirá Medina

Desde la AFA comunicaron que el lateral izquierdo, que sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda en el primer amistoso contra Honduras, “sigue poniéndose a punto en campo de juego y continúa con una evolución favorable”.

Si bien el parte no brinda mayores detalles ni revela las intenciones del cuerpo técnico, el escenario más optimista sigue siendo que pueda estar disponible el próximo lunes contra Austria. Difícilmente como titular, ya que llegaría con solo 16 días de rehabilitación. En el mejor de los casos, podría estar en el banco de suplentes y sumar algunos minutos solamente si es sumamente necesario.

Como Facundo Medina cumplió con las expectativas haciendo las veces de 3 improvisado en el debut en la Copa del Mundo y la Selección Argentina sumó un triunfo clave -con amplia diferencia de gol-, puertas adentro no apurarán a Tagliafico pese a sus ganas y esfuerzos por querer decir presente en el Dallas Stadium. Entonces, Medina seguiría como titular por su situación física.

El primer indicio se dio en el entrenamiento del miércoles: el futbolista del Olympique de Lyon trabajó en el gimnasio y no se movió en cancha junto al resto de sus compañeros que no jugaron con Argelia -o lo hicieron pocos minutos-. Es decir, aún le falta para recibir el alta médica y, como el tiempo apremia, todo indica que no jugaría en la segunda jornada y la meta se sitúa en el cierre del Grupo J contra Jordania, el sábado 27 de junio.

Tagliafico Scaloni Medina
Noticias relacionadas
Dibu Martínez busca alcanzar un récord en el arco del selecciondo argentino.

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

En su primer día de trabajo como DT de Boca, el Vasco Arruabarrena pasó la escoba.

Arruabarrena borró a cuatro jugadores de Boca en el primer día de pretemporada

En el predio liguista se presentó el libro el Gigante del Norte.

Se presentó el Gigante del Norte, una historia en la ciudad de Santa Fe

Real Madrid va a la carga por Enzo Fernández.

Real Madrid acelera para quedarse con Enzo Fernández

Lo último

El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Último Momento
El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El preceptor de la escuela Nuestra Señora de Lourdes fue imputado por abuso sexual simple y quedó en libertad

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

Colón mantiene el interés por Botta y tampoco se baja de la negociación por Callejo

Colón mantiene el interés por Botta y tampoco se baja de la negociación por Callejo

Dónde ver el Mundial 2026 y que no te griten antes los goles de Argentina

Dónde ver el Mundial 2026 y que no te griten antes los goles de Argentina

Ovación
Se presentó el Gigante del Norte, una historia en la ciudad de Santa Fe

Se presentó el Gigante del Norte, una historia en la ciudad de Santa Fe

La Perla ganó y continúa al frente del Apertura José Luis Burtovoy

La Perla ganó y continúa al frente del Apertura José Luis Burtovoy

Se jugaron dos encuentros correspondientes a la Copa Concejo 0.0%

Se jugaron dos encuentros correspondientes a la Copa Concejo 0.0%

Tagliafico evoluciona, pero Scaloni mantendría como titular Medina

Tagliafico evoluciona, pero Scaloni mantendría como titular Medina

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

Ritmo de ríos y juegos: Canticúenticos se reencuentra con su público santafesino en HUB

Ritmo de ríos y juegos: Canticúenticos se reencuentra con su público santafesino en HUB