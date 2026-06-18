Tagliafico evoluciona, pero Scaloni mantendría como titular Medina

Superado el debut ante Argelia con creces, el próximo paso de Lionel Scaloni para que los primeros días mundialistas sean ideales en la Selección Argentina apunta a volver a tener a todos los jugadores del plantel a disposición. En ese sentido, con Leandro Paredes ya entrenando a la par, el único soldado que queda en vías de recuperación es Nicolás Tagliafico.

Desde la AFA comunicaron que el lateral izquierdo, que sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda en el primer amistoso contra Honduras, “sigue poniéndose a punto en campo de juego y continúa con una evolución favorable”.

Si bien el parte no brinda mayores detalles ni revela las intenciones del cuerpo técnico, el escenario más optimista sigue siendo que pueda estar disponible el próximo lunes contra Austria. Difícilmente como titular, ya que llegaría con solo 16 días de rehabilitación. En el mejor de los casos, podría estar en el banco de suplentes y sumar algunos minutos solamente si es sumamente necesario.

Como Facundo Medina cumplió con las expectativas haciendo las veces de 3 improvisado en el debut en la Copa del Mundo y la Selección Argentina sumó un triunfo clave -con amplia diferencia de gol-, puertas adentro no apurarán a Tagliafico pese a sus ganas y esfuerzos por querer decir presente en el Dallas Stadium. Entonces, Medina seguiría como titular por su situación física.

El primer indicio se dio en el entrenamiento del miércoles: el futbolista del Olympique de Lyon trabajó en el gimnasio y no se movió en cancha junto al resto de sus compañeros que no jugaron con Argelia -o lo hicieron pocos minutos-. Es decir, aún le falta para recibir el alta médica y, como el tiempo apremia, todo indica que no jugaría en la segunda jornada y la meta se sitúa en el cierre del Grupo J contra Jordania, el sábado 27 de junio.