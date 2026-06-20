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Qué equipo titular colocaría Scaloni para buscar la clasificación ante Austria

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscan asegurarse la clasificación a los 16avos de final ante Austria.

20 de junio 2026 · 11:40hs
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Qué equipo titular colocaría Scaloni para buscar la clasificación ante Austria

La Selección argentina se enfrentará este lunes con su par de Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en busca de un triunfo que le permita asegurarse la clasificación a los 16avos de final.

De cara a este encuentro, hay varias incógnitas en torno al 11 titular que parará el director técnico Lionel Scaloni.

En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, quien se recuperó tras la lesión que sufrió en uno de sus dedos e incluso pudo atajar en el debut frente a Argelia.

La primera incógnita llega en la defensa, ya que el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico volvió a entrenar a la par de sus compañeros y pelea por la titularidad con Facundo Medina, de gran actuación contra los argelinos. En lo que respecta al lateral derecho, Gonzalo Montiel sufrió una lesión muscular y su lugar será ocupado por Nahuel Molina. A su vez, la dupla central volvería a estar conformada por Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero.

En la mitad de la cancha, Scaloni iría a la segura con sus tres hombres de confianza, que son Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. A ellos podría sumarse Leandro Paredes, aunque está recién recuperado de un problema muscular y todo indica que sumará minutos ingresando desde el banco de suplentes.

En la delantera la única presencia confirmada es la de Lionel Messi, que tuvo una actuación impresionante ante Argelia para convertir un hat-trick y alcanzar al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

A su lado estaría Thiago Almada, aunque este último podría ser reemplazado por otros jugadores como Nico Paz, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone o incluso Nicolás González por cuestiones tácticas.

La incertidumbre sobre el centrodelantero de la Selección ante Austria

Finalmente, todavía no está definido quién será el nueve. En el debut ante Argelia le tocó a Lautaro Martínez, aunque estuvo lejos del nivel que sabe demostrar en el Inter de Milán de Italia, por lo que Scaloni podría poner a Julián Álvarez, quien ya sabe lo que es rendir en un Mundial.

La posible formación de la Selección argentina ante Austria: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico o Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Thiago Almada (o alguna variante), Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Scaloni Austria Selección
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