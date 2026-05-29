Banco Provincial busca asegurar la punta del Dos Orillas

Por la 9° fecha del Torneo Dos Orillas, el puntero Banco Provincial visita a Talleres, mientras que uno de los escoltas, La Salle Jobson, recibirá en Cabaña Leiva a CRAI

Con la mira en la cima, Banco Provincial visitará a Talleres en la capital entrerriana.

Se viene una atractiva e intensa jornada en el Torneo Dos Orillas que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey. En la antepenúltima jornada de la Zona Campeonato, el puntero Banco Provincial visitará a Talleres en la capital entrerriana, mientras que La Salle Jobson, uno de los escoltas, será anfitrión de CRAI en Cabaña Leiva. Las Tiburonas visitarán a Alma Juniors en Esperanza, y en Sauce Viejo, Santa Fe RC recibirá al duro Estudiantes de Paraná.

En la capital entrerriana, Talleres se medirá contra Banco en un duelo con mucho en juego en la parte alta de la tabla. El “rojo” buscará volver al triunfo para sostener sus aspiraciones y meter presión: marcha cuarto, con un partido menos, y a seis puntos de su rival de turno. Las Kresteras, por su parte, intentarán hacerse fuertes para conservar su lugar en lo más alto y reafirmar su condición de candidatas.

En Cabaña Leiva, La Salle y CRAI protagonizarán uno de los cruces más prometedores de la jornada. Ambos equipos llegan en crecimiento y con conocimiento mutuo reciente tras haberse enfrentado en el Regional “B”. El “colegial” atraviesa un presente de enorme solidez: es el único invicto, consolidó una idea de juego que le permitió sostener regularidad y logró un triunfo de peso ante El Quillá que lo dejó muy cerca de la cima.

Las Gitanas, en tanto, encontraron un impulso renovado desde la conquista del Regional “B” en Rosario. Acumulan dos victorias consecutivas, atraviesan una clara levantada y tienen la posibilidad de acortar distancias para meterse de lleno en la pelea grande del torneo.

Otro de los encuentros atractivos de la jornada se disputará en Sauce Viejo entre SFRC y Estudiantes, dos equipos que atraviesan un presente de irregularidad. El Santa intentará cortar una racha de dos derrotas consecutivas que lo dejó cerca de la zona comprometida con la permanencia. Las paranaenses, hoy séptimas, buscarán recuperar la confianza y la consistencia que supieron mostrar antes del gran regional “A” que hicieron y así reencontrarse con el triunfo.

En Esperanza, Alma Juniors y El Quillá protagonizarán un duelo con necesidades distintas. Las Lobas atraviesan su mejor momento del torneo: llevan cuatro fechas sin derrotas. Llegan fortalecidas tras dos victorias consecutivas que les permitieron tomar distancia de la zona baja. Ahora intentarán sostener la recuperación y seguir escalando posiciones.

Las “tiburonas”, en cambio, buscarán reaccionar después de la caída ante La Salle como locales. El traspié las relegó al tercer puesto y necesitan volver al triunfo para no perder terreno en la lucha por los primeros lugares.

Paraná Rowing espera por Universitario en un cruce entre equipos que llegan con sensaciones distintas, aunque con aspectos por reafirmar. El conjunto remero mostró carácter ante uno de los candidatos, como Banco, y buscará darle continuidad a esa versión para seguir escalando. Por su parte, las “cuervas” intentarán sostener los buenos pasajes que exhibieron frente a Paracao, luego de un encuentro en el que les costó cerrar el resultado pese a tenerlo encaminado.

Zona Campeonato

17, Paraná Rowing vs. Universitario

17, Talleres Rojo vs. Banco Provincial

17, Santa Fe RC Azul vs. Estudiantes Negro

17, Alma Juniors vs. El Quillá Azul

17, La Salle Jobson vs. CRAI

17, Paracao vs. Estudiantes Blanco

-Posiciones: Banco Provincial 19, La Salle Jobson 17, El Quillá 15, Talleres de Paraná 13, CRAI 12, Paraná Rowing 10, Estudiantes de Paraná 9, Santa Fe Rugby y Alma Juniors 8, Estudiantes Blanco 4, Paracao 2 y Universitario 1.

Zonas Ascenso B 1

16, Capibá vs. Santa Fe Rugby B

17, Unión vs. Colón (ASH)

16, Argentino vs. Tilcara

17, Unión Agrarios vs. La Paz HC

-Posiciones: Argentino de San Carlos y Tilcara 10; Santa Fe Rugby B 9; Capibá RC 7; Colón y Unión 6; Talleres Blanco 4, La Paz HC y Unión Agrarios de Cerrito 3.

Zona Ascenso B 2

17, Rowing B vs. El Quillá Amarillo (en Tilcara)

17, Estuddiantes Amarillo vs. CRAI B (en el Plumazo)

15.30, Atlético Franck vs. Colón de San Justo

-Posiciones: El Quillá Amarillo 12; CRAR y Atlético Franck 9; Rowing Blanco y Colón de San Justo 5; Diamantino 2, Estudiantes Amarillo y CRAI Blanco 1.