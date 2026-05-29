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Se viene un sábado de mucha acción en el Torneo del Interior

Por la máxima divisional del Torneo del Interior A, Santa Fe RC recibe a Uni de Córdoba en Sauce Viejo, mientras que por la segunda del B, CRAI se cruzará con Cardenales en la autopista

Ovación

Por Ovación

29 de mayo 2026 · 11:15hs
Por el Torneo del Interior A

Por el Torneo del Interior A, Los Tricolores serán anfitriones de la U de Córdoba en Sauce Viejo.

Este sábado 30 de mayo el torneo más federal del país regresa con la tercera fecha del Torneo del Interior A y la segunda del B. Los elencos que representan a la Unión Santafesina de Rugby jugarán en condición de local. En el caso de Santa Fe Rugby lo hará ante Universitario de Córdoba, mientras que CRAI enfrentará al siempre duro Cardenales de Tucumán. Una buena oportunidad para ver en acción a los elencos santafesinos ante rivales de jerarquía que engrandecen la competencia que organiza la Unión Argentina de Rugby.

Más detalles del Torneo del Interior

Los equipos santafesinos tendrán acción en las dos divisionales, mientras que el partido televisado de la fecha será el que sostendrán, en barrio Jardín Espinosa, Córdoba Athletic y Jockey Club de Rosario, desde las 16. En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby Club se medirá con Universitario de Córdoba con el control de Joaquín Lista Castro de la URBA.

Los Tricolores vienen de imponerse al Jockey Club de Rosario en Fisherton por 31 a 29, y buscará hacer pesar la localía ante la U cordobesa que cayó en la fecha pasada frente a Córdoba Athlétic en barrio Jardin Espinosa por 36 a 17. En la primera fecha de la Zona 3, los dirigidos por Ignacio Carballo vencieron a Athlétic 37 a 13. Las posiciones se encuentran así: Santa Fe Rugby 10, Jockey de Rosario 7, Córdoba Athletic 5 y Universitario de Córdoba 0.

Santa Fe Rugby alistará a: Francisco Duranda, Federico Cescut y Tomás García; Bautista Benavídez y Joaquín Correa; Manuel Iturraspe, Agustín Trossero y Tomás Longo; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Santiago Gorla, Valentín Fernández, Pedro Berardi y Bautista Bejarano.

Por el Torneo del Interior B, en la segunda jornada de la competencia UAR, CRAI será anfitrión de Cardenales de Tucumán a partir de las 16 con el arbitraje de Mariano Scianna de la Unión de Rugby de Mar del Plata. Los Gitanos vienen caer en el Yarará frente a Rowing por 21 a 17, mientras que el múltiple campeón tucumano igualó 28 a 28 con Natación y Gimnasia en su predio de Silvano Bores. Las posiciones en la zona 1 están de la siguiente manera: Paraná Rowing 4; Cardenales y Natación y Gimnasia de Tucumán 3, CRAI 1.

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Los Gitanos se medir&aacute;n con los tucumanos de Cardenales en la autopista.

Los Gitanos se medirán con los tucumanos de Cardenales en la autopista.

CRAI presentará la siguiente alineación: Facundo Garibay, Enzo Abraham y José Canuto; Tomás Mufarrege y Lautaro Labath; Tomás Schinner, Michelini e Ignacio Perona; Franco Pierángeli y Ramiro Del Sastre; Bautista Lattanzi, Agustín Giménez, Justo Barcojo, Juan Moretti y Misael Alberto.

Torneo del Interior A

Mendoza RC vs. Marista RC

Tucumán Rugby vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario

Curne vs. Tala RC (Referee: Joaquín Zapata – Santa Fe)

Urú Curé RC vs. Estudiantes de Paraná

Córdoba Athletic vs. Jockey Club de Rosario (televisado)

Santa Fe Rugby vs. Universitario de Córdoba (Referee: Joaquín Lista Castro – URBA)

La Tablada vs. Duendes RC

Old Resian vs. Jockey CC

Torneo del Interior B

Natación y Gimnasia vs. Paraná Rowing Club

CRAI vs. Cardenales RC (Referee: Mariano Scianna – Mar del Plata)

Tucumán Lawn Tennis vs. Mar del Plata Club

IPR Sporting vs. Universitario de San Juan

Liceo RC vs. Los Tordos RC

Huirapuca RC vs. Sociedad Sportiva

Palermo Bajo vs. Universitario de Tucumán (Referee: Facundo Gorla – Santa Fe)

Jockey Villa María vs. Tigres RC

Torneo del Interior Santa Fe RC CRAI
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