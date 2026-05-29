Continúa la acción en la fecha 11 del Apertura Polaca Burtovoy

La fecha 11 del Apertura José Luis Burtovoy continuará este viernes con el cruce entre Deportivo Santa Rosa con El Quillá. El sábado se completará la programación en los diferentes escenarios de la región

La undécima fecha del Torneo Apertura de Primera División A que organiza la Liga Santafesina arrancó entre semana con los triunfos de Colón de San Justo y Sanjustino, ya que ambos elencos están afrontando la Copa Santa Fe, pero tendrá su continuidad este viernes con un encuentro en el predio Nery Pumpido.

El sábado se completará la programación cargada de encuentros importantes, en el cual La Perla del Oeste buscará recuperar la punta de la tabla ya que provisoriamente lo han igualado los elencos de San Justo. Otros que no quieren perderle pisada al lote de punteros son Colón y La Salle Jobson que tendrán desafíos ante rivales de fuste.

En el Apertura José Luis Burtovoy

Por la fecha 11 del certamen principal liguista, este viernes a partir de las 21.30, en el predio Nery Pumpido, Deportivo Santa Rosa será anfitrión de Náutico El Quillá. Será un choque entre dos equipos con realidades diferentes. A la espera de lo que sucederá con el suspendido cotejo ante Nacional, el cual fue suspendido en el final del primer tiempo, luego de que se produjera una agresión a la terna arbitral. El mismo se encontraba a favor de los dirigidos por Matías Roteta mediante el gol de Javier Salinas.

Por su parte, Náutico El Quillá viene de igualar 1 a 1 con Sportivo Guadalupe en cancha de Nobleza. En dicho cotejo, el arquero del Tiburón, Federico Appendino, convirtió un gol de cabeza en la última pelota del partido para cosechar el empate ante la escuadra del Flaco Tobaldo, en lo que sin dudas quedará sellado como uno de los momentos más icónicos de los campeonatos liguistas de los últimos tiempos.

El sábado 30 de mayo habrá atractivos cotejos en los diferentes escenarios de la región. Uno de los punteros, La Perla del Oeste, ya que comparte la cima de la tabla con los dos elencos de San Justo, recibirá en Recreo Sur al duro equipo de Las Flores. En el predio de la Fiat en Sauce Viejo, Academia Cabrera jugará con La Salle Jobson, y Colón de Santa Fe, en el predio 4 de Junio, se medirá con Cosmos.

En el estadio Lolo Bossio, Deportivo Nobleza de Recreo recibirá a Ciclón Racing, mientras que en la autopista, Ateneo Inmaculada va por la recuperación tras la caída en el clásico y luego ante Colón, frente al duro cuadro de Nacional. En el Eladio Rosso, Sportivo Guadalupe recibirá a Juventud Unida de Candioti, y en el estadio Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé jugará frente a la Universidad del Litoral.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: La Perla del Oeste, Sanjustino y Colón de San Justo 26; Colón de Santa Fe 19, La Salle Jobson 18; Sportivo Guadalupe 17, Unión 15; Juventud Unida, Universidad y Ciclón Racing 14; Nobleza 13; Gimnasia y Esgrima 12; Academia Cabrera, Náutico El Quillá e Independiente 11; Ciclón Norte, Las Flores II y Nacional 10; Ateneo Inmaculada 9; Newell´s 8, Cosmos 7 y Deportivo Santa Rosa 6.

Múltiples atractivos en el certamen de ascenso

Este sábado se jugará una nueva jornada del campeonato de la Segunda División de la Liga Santafesina: Se concretará la décima fecha del Apertura 2026 cuyo puntero, Santa Fe, visita San José del Rincón para jugar contra El Cadi. Los Canarios que viene tres puntos más atrás visita Sauce Viejo para medirse ante la Vecinal Gálvez.

Los cruces del ascenso de este sábado a las 15.30 son los siguientes: Vecinal Gálvez con Los Canarios, El Cadi de Rincón con Santa Fe FC, Atenas de Santo Tomé con San Cristóbal, Don Salvador con Pucará, El Pozo con Belgrano de Coronda, Nuevo Horizonte con Defensores de Alto Verde, Loyola con Los Piratitas, Floresta con Atlético Arroyo Leyes, Defensores de Peñaloza con Banco Provincial y Deportivo Agua con Los Juveniles.

Las posiciones se encuentran de la siguiente forma: Santa Fe FC 25; Los Canarios 22; Banco Provincial y Pucará 21; San Cristóbal 19, Belgrano de Coronda y Nuevo Horizonte 17; El Cadi de Rincón y Defensores de Alto Verde 16; Vecinal Gálvez 14; Atenas 11, Los Piratitas 10, Los Juveniles 8, El Pozo 7; Don Salvador, Deportivo Agua y Loyola 6; Atlético Arroyo Leyes 3, Floresta 2 y Defensores de Peñaloza 1.