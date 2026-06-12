Scaloni ajusta piezas: las dudas que mantiene la Selección para el debut ante Argelia

La lesión de Nicolás Tagliafico obligó a Lionel Scaloni a replantear la defensa de la Selección Argentina de cara al estreno mundialista. ¿Habrá más cambios?

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina frente a Argelia ya está en marcha, pero Lionel Scaloni todavía mantiene dos interrogantes importantes en la formación titular. La ausencia de Nicolás Tagliafico por lesión modificó los planes del cuerpo técnico y abrió un escenario de análisis tanto en la defensa como en el ataque.

Con cuatro entrenamientos por delante antes de la presentación en el Kansas City Stadium, el entrenador continúa evaluando variantes para terminar de definir el equipo.

La baja de Tagliafico obliga a mover piezas a Scaloni en la Selección

La lesión del lateral izquierdo titular dejó a Argentina sin un reemplazante natural para ese sector. Por eso, Scaloni analiza dos alternativas que implican modificaciones en toda la estructura defensiva.

Los candidatos para ocupar el carril izquierdo son Facundo Medina y Lisandro Martínez, dos futbolistas acostumbrados a desempeñarse como marcadores centrales pero con capacidad para adaptarse al puesto.

La decisión dependerá directamente de cómo quede conformada la zaga central. Cristian Romero aparece como una fija si responde físicamente tras recuperarse de una molestia en la rodilla. A partir de allí surge la gran incógnita: Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez.

Si Otamendi acompaña al Cuti en la zaga, entonces Lisandro Martínez podría correrse al lateral izquierdo. En cambio, si Scaloni decide apostar por una dupla central integrada por Romero y Martínez, el encargado de reemplazar a Tagliafico sería Facundo Medina.

Tras la victoria por 3-0 ante Islandia, el propio entrenador dejó en claro que la elección no será sencilla.

"Lo único que puedo hacer yo es meter la pata, porque hay un montón que merecen jugar y solamente pueden hacerlo once", reconoció el DT al referirse a la competencia interna entre sus defensores.

La otra gran incógnita: quién será el 9

La pelea por el puesto de centrodelantero también continúa abierta. Julián Álvarez y Lautaro Martínez llegan con argumentos para quedarse con la titularidad, en una disputa que Scaloni considera tan pareja como la que existe en la defensa.

En principio, la Araña parece contar con una leve ventaja en la consideración del entrenador cuando ambos se encuentran en plenitud física. Sin embargo, el delantero del Atlético de Madrid arrastra una molestia en el tobillo que lo marginó de los dos amistosos previos y llega con menos ritmo competitivo.

Por el contrario, Lautaro Martínez atraviesa un gran momento. El atacante del Inter viene de convertir frente a Honduras y mantiene una alta eficacia goleadora, algo que alimenta el debate sobre quién debe ser el referente ofensivo en el estreno.

"Es un continuo tomar decisiones y tratar de dar en la tecla. No tengo claro quién va a jugar", admitió Scaloni al ser consultado sobre la disputa entre ambos delanteros.

Un mediocampo sin discusiones

Donde no parecen existir dudas es en la mitad de la cancha. El entrenador mantendría la estructura que se consolidó durante las Eliminatorias y que se transformó en una de las grandes fortalezas del equipo.

Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada se perfilan para integrar el mediocampo titular, aportando equilibrio, dinámica y generación de juego para acompañar a Lionel Messi.

El probable equipo para el debut

A la espera de las últimas prácticas, Argentina formaría con:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Scaloni aún tiene tiempo para despejar las incógnitas, pero la realidad es que la lesión de Tagliafico y la competencia entre los delanteros mantienen abierta una discusión que se resolverá recién en las horas previas al debut mundialista frente a Argelia.