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Malestar en Colón por las altas pretensiones del representante de Cuffia para renovar

No hay avances para la renovación de Lucas Cuffia, por lo que está apartado. En Colón se enteraron que su representante lo tiene ubicado en Europa en 2027

Ovación

Por Ovación

15 de julio 2026 · 15:03hs
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Malestar en Colón por las altas pretensiones del representante de Cuffia para renovar

IG cuffialucass

Mientras pelear arriba es la prioridad en Colón, hay un tema que hace rato tiene la luz de alarma encendida. No se trata de un refuerzo ni de una salida inmediata, sino del futuro de Lucas Cuffia. El arquero, de 19 años, tiene contrato hasta diciembre y la posibilidad de extenderlo está fría.

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Lo que comenzó como una negociación para asegurar la continuidad de una de las mayores apuestas del club terminó convirtiéndose en un escenario de incertidumbre. Desde la institución no cayeron bien las exigencias planteadas por el entorno del futbolista para firmar y las conversaciones quedaron prácticamente congeladas, sin señales de un acercamiento.

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¿Cuffia queda libre en Colón?

En medio de ese panorama apareció un dato que terminó de enfriar la relación. En Colón tomaron conocimiento de que la representación de Cuffia ya lo tendría ubicado en un club de Europa a partir de 2027, cuando termine su relación con el Sabalero.

Cuffia, camino a quedar libre en Col&oacute;n.

Cuffia, camino a quedar libre en Colón.

La noticia provocó malestar en la dirigencia, que tenía previsto integrarlo como tercer arquero del plantel profesional para acompañar su crecimiento. Por eso se trabó incluso la partida de Tomás Giménez. Sin embargo, el conflicto modificó ese plan y el joven dejó de ser considerado, aunque continuó entrenándose junto al resto del grupo.

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Con el paso de las semanas, el margen de maniobra se reduce. Si las diferencias no encuentran un punto de encuentro, Colón llegará a diciembre con un escenario complejo: perder a uno de los talentos surgidos de sus inferiores sin recibir una compensación económica. Un desenlace que nadie imaginaba hace algunos meses y que hoy aparece como una posibilidad concreta.

Colón Lucas Cuffia contrato
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