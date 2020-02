Sciacqua: "El partido contra Unión es importante para todos"

Godoy Cruz recibirá este sábado a Unión de Santa Fe en un partido válido por la vigésima segunda jornada de la Superliga, en el cual buscará una victoria que le permita cortar con la mala racha en el certamen argentino donde acumula 16 derrotas y sólo 4 victorias.

El encuentro se disputará a partir de las 21.50 en el estadio Malvinas Argentinas, contará con el arbitraje de Germán Delfino y será televisado en directo por la señal deportiva de cable FOX Sports Premium.

El Tomba perdió 3 a 0 en su visita a Boca en la que fue su decimosexta derrota en la Superliga partido en el cual fue expulsado Marcelo Herrera y el técnico Mario Sciacqua realizaría tres cambios en relación a los once que salieron a jugar ese partido.

Tomás Cardona iría por Herrera mientras que Juan Brunetta reemplazará a Agustín Manzur y Sebastián Lomónaco jugará en lugar de Gabriel Alanís.

De esta manera, Godoy Cruz formará así ante Unión: Rodrigo Rey; Gabriel Carrasco, Gianluca Ferrari, Tomás Cardona y Christian Almeida; Miguel Merentiel, Wilder Cartagena, Juan Andrada y Juan Brunetta; Sebastián Lomónaco y Santiago García.

Luego de la última práctica de este viernes, antes de enfrentar al Tatengue de Madelón, el DT del Expreso Mario Sciacqua habló con la prensa: "Esta semana analicé mucho varias situaciones y para este partido vi que estos jugadores están bien para jugar. Si hay algo que tengo que destacar de los muchachos, luego de la caída ante Boca, le meten el pecho a la situación. A mí como entrenador nos da esa llama de esperanza. Tenemos que encontrarle la vuelta".

El DT, en el último tramo de la charla, se refirió a su futuro en la institución. "El partido de mañana es importante se hable o no se hable de mí. Es importante para todos. Los resultados son una realidad de nuestro fútbol. Yo trabajo y estoy tranquilo. Tengo la conciencia tranquila. El resultado es exigible hasta cierto punto. Soy un profesional, trabajo, soy consciente. Me gustaría que gane el equipo, que hable bien de mí. Pero sé que estoy expuesto a este tipo de cuestiones. No les tengo miedo, al contrario", analizó Sciacqua.

Gentileza: UNO Mendoza