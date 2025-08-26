Se abrió un expediente contra Crystal Palace por una polémica bandera

La Federación inglesa comenzó una investigación a propósito de una bandera que exhibieron hinchas de Crystal Palace en el partido ante Nottingham Forest

La FA (Football Asociatión) inglesa investigará una bandera mostrada por los fanáticos de Crystal Palace durante el partido del domingo que mostraba al propietario del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, apuntando con una pistola a la cabeza del mediocampista Morgan Gibbs-White.

La bandera incluía una frase de Gibbs-White que decía: "¡El Sr. Marinakis no está involucrado en chantaje, amaño de partidos, tráfico de drogas o corrupción!", mientras el magnate griego lo apunta con la pistola.

Marinakis ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad en relación con dichas acusaciones. La bandera lo mostraba sosteniendo un maletín rebosante de dinero en efectivo. Ademas, un barco con el nombre de Marinakis también formó parte del dibujo en el trapo.

También mostraba una figura parecida a un delegado de la UEFA, de pie detrás de bolsas etiquetadas como "correspondencia", una de las cuales tenía grabado el logotipo de la UEFA y el escudo del Forest.

LEER MÁS: Di María opinó sobre la supuesta ayuda de AFA a Rosario Central

Más detalles del polémico trapo

El ex accionista minoritario del Palace, John Textor, fue retratado como un payaso, mientras que había un cartel que apuntaba a la Europa League con la frase "Gana la FA Cup" tachada y reemplazada por " Demanda a la UEFA".

La FA tiene reglas estrictas cuando se trata de pancartas que muestran lenguaje inapropiado, mensajes ofensivos o lemas políticos. Al Forest le molestó que el Palace no haya tomado medidas más estrictas para impedir que se exhiba la bandera, creyendo que es xenófoba.

Crystal Palace ganó la pasada FA Cup y se ganó su derecho a jugar la Europa League de esta temporada, pero su lugar será ocupado por Nottingham Forest. El Palace no podía participar de la misma competencia que disputaba Lyon de Francia.

¿A qué se debe esto? Dos equipos gerenciados por la misma persona (Textor en su momento) no pueden participar de la misma competición y ese cupo lo terminará usando Lyon, por terminar más alto en su liga (Ligue 1 de Francia) a diferencia del Palace en la Premier League.

El Palace, de esta manera, terminará participando en la UEFA Conference League en la 2025/26. De allí viene el enojo de los Holmesdale Fanatics.