Arthur Gea ganó su primer título ATP en Los Cabos tras vencer a Denis Shapovalov

El tenista francés, ubicado fuera del top 100 del ranking mundial, completó una actuación sin fisuras y sorprendió al canadiense, octavo cabeza de serie.

El francés Arthur Gea derrotó por 6-3 y 6-4 al canadiense Denis Shapovalov y conquistó este domingo su primer título ATP en Los Cabos.

El tenista francés, ubicado fuera del top 100 del ranking mundial , completó una actuación sin fisuras y sorprendió al canadiense, octavo cabeza de serie, para estrenar su vitrina de trofeos en el circuito profesional.

La final enfrentaba a dos jugadores que habían transitado caminos diferentes durante el torneo.

Shapovalov llegó al partido decisivo después de superar a Cameron Norrie en una semifinal de gran nivel, mientras que Gea se confirmó como una de las grandes revelaciones de Los Cabos tras derrotar en tres sets a Francisco Cerúndolo.

El duelo, además, marcó el primer enfrentamiento entre ambos y tenía al canadiense como claro favorito.

El comienzo fue parejo, con los dos tenistas firmes con su servicio y sin conceder espacios, con Shapovalov que dispuso de hasta cuatro oportunidades de quiebre, pero no pudo concretarlas.

Gea resistió la presión y encontró su oportunidad en el octavo juego, cuando quebró el saque del canadiense para adelantarse 5-3 y quedar a un paso de quedarse con el primer set.

Arthur Gea, sin relajarse hasta el final en Los Cabos

Sin acusar los nervios de disputar su primera final ATP, el francés mantuvo la concentración y cerró la manga por 6-3.

El segundo set comenzó con Gea nuevamente decidido a tomar el control. El francés quebró en el tercer juego y se colocó 3-1, aunque Shapovalov reaccionó rápidamente, recuperó el quiebre e igualó el marcador 3-3.

La respuesta de Gea fue inmediata. El francés volvió a quebrar en el séptimo juego y recuperó la ventaja para quedar 4-3. Desde allí, sostuvo su servicio y no permitió una nueva reacción del canadiense.

Con un 6-4 en el segundo parcial, Arthur Gea selló la victoria y consiguió el primer título ATP de su carrera profesional.