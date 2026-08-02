River recibe a Rosario Central en un partido clave para el futuro de Coudet

El Millonario buscará cortar su mal comienzo de semestre cuando enfrente este domingo al Canalla por la tercera fecha del Torneo Clausura. El ciclo de Eduardo Coudet atraviesa su momento más delicado.

River afrontará este domingo un compromiso de alto voltaje cuando reciba a Rosario Central por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se disputará desde las 19.15 en el Estadio Monumental , con arbitraje de Nicolás Ramírez , mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR. La transmisión será de ESPN Premium .

Más allá de los tres puntos en juego, el foco estará puesto en la situación de Eduardo "Chacho" Coudet , cuya continuidad al frente del equipo quedó seriamente comprometida tras un arranque de semestre para el olvido.

River necesita una reacción urgente

El conjunto de Núñez atraviesa uno de sus peores comienzos de temporada de los últimos años. La eliminación frente a Aldosivi en los 16avos de final de la Copa Argentina encendió las primeras alarmas, que se profundizaron con las derrotas ante Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata en las dos primeras fechas del Clausura.

La falta de resultados y el bajo rendimiento colectivo incrementaron los cuestionamientos hacia Coudet, por lo que el duelo de este domingo podría marcar un punto de inflexión. Un triunfo aliviaría el clima y le daría aire al entrenador, mientras que una nueva caída podría precipitar una decisión de la dirigencia.

Rosario Central quiere dar el golpe en el Monumental

El Canalla tampoco llega en su mejor momento. El equipo conducido por Jorge Almirón comenzó el campeonato con una derrota como visitante frente a Belgrano y luego empató sin goles con Racing, por lo que también necesita sumar su primera victoria en el certamen.

Con figuras de jerarquía como Ángel Di María y Jaminton Campaz, Rosario Central intentará aprovechar el momento de incertidumbre que atraviesa River para llevarse un resultado positivo de Núñez.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

Datos del partido

Partido: River vs. Rosario Central

Competencia: Fecha 3 - Zona B del Torneo Clausura

Hora: 19.15

Estadio: Monumental

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Fernando Echenique

TV: ESPN Premium