Se jugó un nuevo capítulo de la Copa Santa Fe de rugby masculino

Por la 6° fecha de la competencia organizada por la Unión Santafesina de Rugby se registraron los triunfos de CRAI, Santa Fe Rugby, Alma Juniors y Brown de San Vicente

En la autopista CRAI se impuso a CRAR de Rafaela por la Copa Santa Fe.

En los diferentes escenarios de la región se concretó la sexta fecha de la Copa Santa Fe de rugby masculino que organiza la Unión Santafesina. En la oportunidad se registró la derrota del puntero Universitario de Santa Fe ante Alma Juniors de Esperanza, mientras que en el extremo sur de nuestra capital, Brown de San Vicente doblegó a Querandí. En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby venció a La Salle Jobson, en tanto, en la autopista, CRAI no dejó dudas ante el CRAR de Rafaela.

Como ocurre en cada fin de semana que se disputa el Torneo del Interior que organiza la Unión Argentina de Rugby, hay ventana de descanso en el Regional del Litoral pero se juega la competencia local que organiza la Unión Santafesina con el respaldo del gobierno provincial por intermedio de la Lotería de Santa Fe.

En el Polideportivo de la avenida Antártida Argentina de la ciudad cabecera del departamento Las Colonias, estaba centrada la atención por lo que se ha convertido los cruces entre Alma Juniors de Esperanza con Universitario de Santa Fe, en este caso bajo el arbitraje del santafesino Fabián Prats y que terminó con victoria por los anfitriones por 26 a 18 con una muy buena producción.

A la vera de la autopista, CRAI derrotó con autoridad a CRAR de Rafaela por 45 a 26 bajo el control del santafesino Exequiel Adrover. En el primer tiempo, los Gitanos consiguieron un try de Ignacio Perona y la conversión de Francisco Alberto. En el complemento, para los dueños de casa hubo tries de Galo Ayala, Emiliano Salazar, Bautista Lattanzi, Galo Ayala, Lautaro Montini y Galo Ayala, más cuatro conversiones de Francisco Alberto.

Resultados 6° fecha Copa Santa Fe

-Primera división:

Querandí RC 21- Brown de San Vicente 40

Santa Fe Rugby 28- La Salle Jobson 13

CRAI 45- CRAR de Rafaela 26

Alma Juniors de Esperanza 26- Universitario 18

-Posiciones: Universitario de Santa Fe 24, CRAI 21, Alma Juniors de Esperanza 20, CRAR 17, Brown de San Vicente 16, Santa Fe Rugby 13, Cha Roga y Querandí RC 1.

El full back Francisco Alberto en el triunfo de los Gitanos sobre los rafaelinos.

-Reserva:

Querandí RC 32- Brown de San Vicente 33

Santa Fe Rugby 31- La Salle Jobson 22

CRAI 80- CRAR de Rafaela 0

Alma Juniors 12- Universitario 13

-Posiciones: CRAI 24, CRAR de Rafaela 21, Universitario de Santa Fe 20, Santa Fe Rugby 19, La Salle Jobson 13, Cha Roga 10, Brown de San Vicente 5 y Querandí RC 0.

-Próxima fecha: (5/9): CRAR con Alma Juniors, La Salle Jobson con CRAI, Brown de San Vicente con Santa Fe Rugby y Cha Roga Club con Querandí RC.