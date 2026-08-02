Morón y Los Andes quieren aprovechar la derrota del líder Ferro

La derrota del líder Ferro frente a Godoy Cruz reavivó la lucha en la Zona A de la Primera Nacional. Deportivo Morón buscará quedar a dos puntos de la cima, mientras que Los Andes intentará alcanzar la línea de Colón.

La Zona A de la Primera Nacional tendrá este domingo una jornada que puede modificar nuevamente la parte alta de la tabla. La inesperada derrota de Ferro Carril Oeste como local ante Godoy Cruz abrió una ventana para varios de sus perseguidores, que buscarán aprovechar la oportunidad para descontar diferencias.

En ese contexto, Deportivo Morón aparece como el gran protagonista de la fecha. El Gallo llega con el ánimo por las nubes luego de la contundente goleada 4-0 sobre el propio Ferro , resultado que cortó una racha de tres encuentros sin victorias y volvió a instalarlo como un serio candidato en la pelea por el primer puesto.

Con dos partidos menos que el Verdolaga y ubicado a cinco puntos del líder, el conjunto del Oeste sabe que una victoria esta tarde lo dejará a solo dos unidades de la cima, alimentando aún más la ilusión de pelear por el ascenso directo.

Morón quiere seguir de racha ante Chaco For Ever

Desde las 16.30, Deportivo Morón visitará a Chaco For Ever en el estadio Juan Alberto García, por la 23ª fecha de la Zona A, con arbitraje de Álvaro Carranza.

El entrenador Walter Otta tendrá que rearmar la defensa por dos bajas importantes. Franco Vázquez dejó el club tras ser repescado por Argentinos Juniors, mientras que Braian Salvareschi deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

La idea del cuerpo técnico es retrasar a Mauro Burruchaga a la zaga central, permitir el ingreso del capitán Mariano Bíttolo al mediocampo y darle un lugar a Leonel Cardozo en la última línea.

La probable formación sería: Federico Díaz; Emanuel Iñiguez, Leonel Cardozo, Mauro Burruchaga, Joaquín Livera; Elías Contreras, Santiago Kubiszyn, Mariano Bíttolo, Juan Cruz Esquivel; Franco Fagúndez y Mateo Levato.

Los Andes también sueña con prenderse

Otro de los equipos que buscará sacar provecho de la caída de Ferro será Los Andes, que también tiene dos partidos menos que el líder y que Colón.

El Milrayitas visitará desde las 16.30 a Central Norte en el estadio Padre Ernesto Martearena, con arbitraje de Matías Billone, sabiendo que un triunfo le permitirá alcanzar los 36 puntos, igualando la línea del Sabalero y consolidándose en la pelea por los puestos de Reducido.

Para este compromiso, el entrenador Leonardo Lemos realizará varias modificaciones. Regresará Julián Navas tras cumplir la suspensión, Sergio Ortiz reemplazará al suspendido Gabriel Cañete, mientras que Brian Leizza y Camilo Viganoni ingresarán por Julián Rodríguez Vuotto y Mauricio Asenjo, respectivamente.

Colón seguirá de cerca a sus rivales directos

La programación dominical también tendrá un seguimiento especial para Colón, que igualó 1-1 frente a Acassuso y quedó con 36 puntos, observando de reojo todo lo que ocurra en la lucha por los primeros lugares.

Desde las 15, Almirante Brown recibirá a Racing de Córdoba con la posibilidad de quedar a solo un punto del Sabalero si consigue la victoria.

A la misma hora, Ciudad de Bolívar, que marcha dos puntos por debajo de Colón, será local frente a Mitre de Santiago del Estero con la intención de seguir acercándose.

También a las 15, San Telmo, próximo rival del conjunto rojinegro, recibirá a San Miguel. El Candombero acumula 20 puntos y, por ahora, apenas se mantiene una unidad por encima de la zona de descenso, mientras que su rival suma 26.

Por último, desde las 16, Deportivo Madryn, otro de los equipos que todavía tiene dos encuentros pendientes y se encuentra a seis puntos de Colón, buscará hacerse fuerte como local para mantenerse en la conversación por los puestos de vanguardia.

Con Ferro ya habiendo dejado puntos en el camino, la fecha ofrece una gran oportunidad para que varios aspirantes reduzcan distancias y le pongan aún más suspenso a una Zona A que promete una definición apasionante.