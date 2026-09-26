Se completa la 6° fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

En otro de los adelantos del sexto capítulo del Clausura de Primera A, Unión de Santa Fe fue impiadoso con Deportivo Santa Rosa y lo goleó en Santo Tomé

Unión de Santa Fe goleó sin atenuantes a Deportivo Santa Rosa en otro adelanto de la fecha 6 del Clausura Lautaro Fagioli.

En la presente jornada se completará la sexta fecha del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli que organiza la Liga Santafeisna, ya que tuvo tres adelantos, dos el pasado miércoles, con los empates registrados entre Juventud Unida de Candioti con Colón de San Justo 1 a 1, y Cosmos con Newell´s 0 a 0, y el que se concretó en la noche del viernes en el estadio Mauricio Martínez de Santo Tomé , con lo que fue la goleada de Unión de Santa Fe sobre Deportivo Santa Rosa por 9 a 1 .

El grueso de la programación se disputará este sábado, en el cual el interzonal trae el cruce entre Sportivo Guadalupe con Ciclón Racing en el Eladio Rosso, mientras que se destaca el cruce que animarán El Quillá con Academia Cabrera en la Casa del Tiburón en la zona de countries en la autopista.

Goleada de Unión en el Clausura Lautaro Fagioli

En cumplimiento de la sexta fecha del certamen de Primera A, en el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé, Unión de Santa Fe goleó a Deportivo Santa Rosa por 9 a 1 bajo el arbitraje de Valentín Córdoba. Los goles para el elenco rojiblanco llegaron por intermedio de Tiago Fernández en cuatro ocasiones, Santiago Zenclussen en dos ocasiones, Nicolás Naz, Agustin Benavidez y Álvaro Schaper, mientras que para la Casita había descontado Rodrigo Gómez.

En la oportunidad fue expulsado Daniel González en el conjunto de La Casita. De este modo, el conjunto de la avenida López y Planes consiguió recuperarse de lo que fue la derrota sufrida en el cierre de la quinta fecha el pasado martes frente a Sanjustino ante el cual cayó por 3 a 1 en el estadio el Coloso del Oeste. Por su parte, para los de barrio Santa Rosa de Lima fue la segunda goleada consecutiva ya que venían de ser superados en cancha de Pucará en barrio Transporte por Gimnasia y Esgrima por 5 a 0.

En la próxima fecha, el Tatengue debera visitar a Nacional en barrio Sur, mientras que Deportivo Santa Rosa será local de Ciclón Norte de Cayastá. En la división reserva, Unión derrotó a Deportivo Santa Rosa por 11 a 0 con 3 de Felipe Zilli, 2 de Matías Saucedo, 2 de Tomás Brandán, Imad Matorra, Juan Pablo Albornoz, Joaquín Cisneros y Santino García.

Las posiciones de la Zona B quedaron del siguiente modo: Unión y Sanjustino 13, El Quillá 11, Gimnasia y Esgrima, Academia Cabrera y La Salle Jobson 7; La Perla del Oeste y Ciclón Raccing 5; Ciclón Norte de Cayastá y Deportivo Santa Rosa 4; Nacional 3.

Desde las 16 jugarán Universidad con Independiente en Colonia San José con el arbitraje de Lucas Spacessi, Ateneo Inmaculada con Nobleza de Recreo en el campo de deportes de la autopista bajo el referato de Gastón Freyre, y en el predio 4 de Junio, Colón de Santa Fe lo hará con Las Flores II con el control de Ignacio Castellano.

Náutico El Quillá se medirá con Academia Cabrera en el predio el Tiburón ubicado en la autopista.

En la Zona A, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson será anfitrión de La Perla del Oeste (Enzo Silvestre), El Quillá con Academia Cabrera en el predio el Tiburón de la autopista (Ariel Correa), Gimnasia y Esgrima con Nacional (Joaquín Urbani). Por su parte, el Interzonal lo animarán en el estadio Eladio Rosso, Sportivo Guadalupe con Ciclón Racing con el referato de Carlos Córdoba.

Las posiciones se encuentran así: Colón de San Justo 14, Juventud Unida 11, Nobleza de Recreo 9, Universidad del Litoral 8, Cosmos 8, Newell´s 7, Ateneo Inmaculada 6, Independiente y Colón 4, Sportivo Guadalupe 3 y Las Flores II 1.

Todo listo para la fecha 6 en la Primera B

En el certamen Clausura de Primera B liguista, por la Zona Campeonato, los líderes del grupo: Santa Fe Fc y Atenas (ambos con 11 puntos) buscarán quedarse con la punta enfrentándose ante Los Canarios y Nuevo Horizonte respectivamente, a su vez, Defensores de Alto Verde (tercero con 10pts) buscará recortar distancias midiéndose ante San Cristóbal en Ángel Gallardo.

En consecuencia jugarán Banco Provincial con Belgrano (Nicolás Mottier), Los Canarios con Santa Fe FC (Alejandro Aguilera), Nuevo Horizonte con Atenas de Santo Tomé (Lucas Muga), Pucará con El Cadi (Facundo Benelli), y San Cristóbal con Defensores de Alto Verde (Juan Bonnin).

En la zona Repechaje se dará un partidazo entre Vecinal Gálvez (1ero con 13 puntos) y Atlético Arroyo Leyes (3ero con 8), y El Pozo, quién se ubica segundo en la zona, buscará los 3 puntos en condición de visitante ante Loyola. En consecuencia jugarán: Vecinal Gálvez con Arroyo Leyes (Gabriel Ibarra), Los Piratitas con Defensores de Peñaloza (Bruno Levatti), Don Salvador con Floresta (Iván Chazarreta), Los Juveniles con Deportivo Agua (Diego Sacco). El lunes 28, a partir de las 21, completarán Loyola con El Pozo con el arbitraje de Matías Pereyra.