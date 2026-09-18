Continúa la quinta fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Con el cruce entre Newells con Universidad en el Miguel Franconieri tendrá su continuidad el quinto capítulo del Clausura de Primera A de Liga Santafesina

Universidad del Litoral visitará a Newell´s en la continuidad de la quinta fecha de Primera A.

Este viernes en barrio Roma continuará la quinta jornada del Clausura Lautaro Fagioli de la Primera División de la Liga Santafesina , la cual se puso en marcha el miércoles por la noche con las victorias de Ciclón Racing y Cosmos sobre La Salle Jobson y Las Flores II. El sábado se disputará el grueso de los partidos, donde el foco de atención estará en el derbi de Santo Tomé entre la Academia Cabrera e Independiente. En el certamen de ascenso, el puntero Santa Fe FC jugará un partidazo ante Nuevo Horizonte.

El Clausura de Primera A no da tregua y este viernes se producirá la continuidad de la quinta jornada. En barrio Roma, a partir de las 21, Newell´s será anfitrión con Universidad del Litoral con el arbitraje de Maximiliano Moya quien contará con la colaboración de Luciano Vergara, Eduardo Vergara y Sebastián Miño. El equipo de Mendoza al 4.000 viene de igualar 0 a 0 con Independiente, mientras que en la Colonia San José, UNL doblegó a Las Flores y está cumpliendo una buena campaña.

En la jornada del sábado 19 de septiembre se completará el quinto capítulo con los siguientes cotejos. Por la Zona A jugarán Colón de San Justo con Colón con el arbitraje de Ariel Correa, Nobleza de Recreo con Juventud Unida bajo el control de Ignacio Castellano y Sportivo Guadalupe con Ateneo Inmaculada bajo el referato de Miguel Mesquida.

Por la Zona B lo harán Nacional con El Quillá en el barrio Sur con el arbitraje de Alejandro Aguilera, Deportivo Santa Rosa con Gimnasia y Esgrima bajo el seguimiento de Rubén Fernández en cancha de Pucará en barrio Transporte, La Perla del Oeste con Ciclón Norte en Recreo Sur con el control de Nicolás Mottier.

El cruce que deben sostener Sanjustino con Unión de Santa Fe está pautado para el martes 22 de septiembre. A las 22 en primera, y las 20 en reserva. Será con el arbitraje de Juan Bonnin quien contará con la colaboración de Isaías Franco, Adrián Abad y Exequiel Escobar.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Zona A; Colón de San Justo 10; Juventud Unida 9, Nobleza de Recreo 8, Universidad del Litoral 7; Ateneo Inmaculada 6, Newell´s 5; Independiente, Cosmos y Colón de Santa Fe 4, Las Flores II 1 y Sportivo Guadalupe 0. En la Zona B: Sanjustino y Unión 10, Náutico El Quillá 8, La Salle Jobson 7, La Perla del Oeste 5; Academia Cabrera y Gimnasia y Esgrima 4; Deportivo Santa Rosa 3, Nacional y Ciclón Racing 2, Ciclón Norte 1.

La quinta jornada en el ascenso liguista

Este sábado se llevará a cabo una nueva jornada del certamen de la Segunda División de la Liga Santafesina, se jugará puntualmente la quinta fecha del Clausura 2026: El campeón y actual líder de la Zona Campeonato recibirá al Turquesa que buscará vencer para subirse a la cima, en caso de que pierdan puntos atrás vienen Atenas que recibe a Pucará, Belgrano y el Defe de Alto Verde, que juegan entre sí en Coronda.

La programación en la Zona Campeonato dispone los siguientes cruces: Belgrano con Defensores de Alto Verde (Ricardo Spacessi), El Cadi con San Cristóbal (Lucas Muga), Atenas con Pucará (Leandro Vivas), Santa Fe FC con Nuevo Horizonte (Gabriel Ibarra), Banco Provincial con Los Canarios (Valentín Córdoba). Las posiciones se encuentra del siguiente modo: Santa Fe FC y Atenas 8; Belgrano de Coronda, Defensores de Alto Verde y Nuevo Horizonte 7; San Cristóbal 6; Banco Provincial 5; Los Canarios y Pucará 3, El Cadi 0.

En la Zona Repechaje se medirán: Arroyo Leyes con Deportivo Agua (Matías Pereyra), Floresta con Los Juveniles (Bruno Levatti), Defensores de Peñaloza con Don Salvador (Facundo Benelli), El Pozo con Los Piratitas (Leandro Rotela) y Vecinal Gálvez con Loyola (Iván Chazarreta). La tabla de posiciones se encuentra de esta forma: Vecinal Gálvez 10, El Pozo 9, Arroyo Leyes 8, Loyola 7, Floresta 6; Deportivo Agua, Los Juveniles y Don Salvador 3; Los Piratitas y Defensores de Peñaloza 2.