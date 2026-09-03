Ruta 11: cuestionan su deterioro y alertan por el impacto de los nuevos peajes mientras persisten dudas sobre las obras

El senador provincial por el departamento San Justo reclamó precisiones sobre las obras y obligaciones que tendrá la empresa concesionaria y pidió conocer cuándo comenzará a cobrarse. También cuestionó que las cinco estaciones previstas estén del lado santafesino y alertó por el impacto que podría generar el esquema sobre quienes circulan diariamente por el corredor.

Ruta 11. El senador Rodrigo Borla cuestiona la concesión por el deterioro actual de la traza y la falta de obras.

El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla , volvió a cuestionar el estado de la Ruta 11 y expresó preocupación por la nueva concesión del corredor que une Nelson, en Santa Fe, con Resistencia, en Chaco .

El tramo concesionado tiene una extensión de 497,18 kilómetros y forma parte de la Red Federal de Concesiones impulsada por el Gobierno nacional.

Borla sostuvo que la situación de la traza santafesina requiere una intervención de fondo y reclamó conocer con precisión qué obras deberá ejecutar la futura concesionaria. “La Ruta 11 está actualmente colapsada, detonada”, describió.

El legislador aclaró que no se opone al sistema de concesiones, pero consideró indispensable que exista una contraprestación concreta para los usuarios.

“Nadie se opone a una concesión, donde hoy en el mundo las rutas son mantenidas a través del sistema de concesiones”, señaló.

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Cinco peajes y ninguno en Chaco

Uno de los principales cuestionamientos de Borla está relacionado con el esquema de cobro que se prevé para el corredor. Según detalló, se anunciaron cinco estaciones de peaje en territorio santafesino, ubicadas en Llambi Campbell, Gobernador Crespo, Vera, Guadalupe Norte y Florencia, mientras que no se contempla ninguna estación del lado chaqueño.

“Este peaje se licitó entre Nelson y Resistencia. Los cinco peajes que se establecen son en la provincia de Santa Fe y ninguno en la provincia de Chaco”, cuestionó en diálogo con Radio EME.

Para el senador, la distribución genera una situación que debe ser explicada por las autoridades nacionales, particularmente porque se trata de un corredor que atraviesa dos provincias.

Un tramo de la Ruta Nacional 11 en muy mal estado.

Borla aseguró además que todavía no está claro en todos los casos dónde estarán ubicadas exactamente las estaciones de cobro, un dato que considera relevante por el impacto que podrían tener sobre las localidades y las actividades productivas de la zona.

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El impacto sobre los trabajadores de Tregar

Una de las mayores preocupaciones planteadas por el senador está vinculada con los trabajadores que utilizan diariamente la Ruta 11 para trasladarse hacia sus puestos laborales.

Borla mencionó especialmente el caso de Tregar, una empresa láctea ubicada al norte de Gobernador Crespo, a la que concurren trabajadores de distintas localidades del departamento San Justo y del norte santafesino. “Está la empresa que recibe gente de Silva, de Crespo, La Penca, de San Martín Norte, de Colonia Dolores”, explicó.

Según advirtió, dependiendo de la ubicación final de la estación y de los turnos laborales, algunos trabajadores podrían verse obligados a atravesar el peaje varias veces durante una misma jornada.

“Si el peaje queda ahí en el medio de Crespo y la empresa, toda esa gente pagaría una o dos veces peaje, o hasta cuatro veces por día, depende de los turnos”, señaló.

El legislador sostuvo que esta preocupación también fue transmitida por la propia empresa a Vialidad Nacional.

También preocupa el transporte de la producción láctea

El impacto no se limitaría a los trabajadores. Borla también alertó por el efecto que podría tener el cobro sobre los camiones que trasladan producción láctea desde el oeste de la provincia hacia las plantas ubicadas sobre el corredor.

“Los camiones que vienen por la 39, que es toda la producción láctea del oeste de la provincia, serían cazados directamente en el peaje antes de Tregar”, afirmó.

El planteo apunta a que el costo del nuevo esquema podría trasladarse a una actividad productiva que utiliza de manera intensiva la Ruta 11 para movilizar materias primas y productos.

Por eso, el senador reclamó que el contrato contemple mecanismos que tengan en cuenta las necesidades de los trabajadores, empresas y transportistas que utilizan diariamente la traza.

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La gran incógnita: cuándo y por qué se empezará a cobrar

Otro de los interrogantes planteados por Borla tiene que ver con el momento en que comenzará efectivamente el cobro del peaje.

“¿Van a empezar a cobrar peaje de arranque sin hacer ningún tipo de obra anterior? Bueno, tampoco lo sabemos”, cuestionó.

El senador pidió conocer si primero se realizarán las intervenciones necesarias para recuperar la ruta y después comenzará el cobro para recuperar la inversión, o si ocurrirá al revés.

“Lo primero que hay que poner blanco sobre negro es si van a empezar a cobrar un peaje para juntar plata para arreglar la ruta, o si se va a arreglar la ruta para después tratar de recuperar la inversión, que sería lo más lógico”, planteó.

Para Borla, no alcanza con tareas básicas de mantenimiento. Según enumeró, la Ruta 11 necesita reconstrucción de sectores, repavimentación, pintura, acondicionamiento de banquinas y señalización horizontal y vertical.

Pedido de informes a Vialidad Nacional

Ante las dudas, Borla presentó un pedido de informe para obtener precisiones sobre la concesión y, especialmente, sobre la ubicación de las estaciones de peaje.

“Presenté un pedido de informe para que nos informen justamente dónde estaría el peaje de Crespo, la ubicación, porque hay mucha preocupación”, explicó.

También anticipó que mantendrá contactos con las autoridades de Vialidad Nacional para conocer las condiciones concretas del contrato y las obligaciones que asumirá la concesionaria.

El senador destacó que hasta ahora fue recibido por Gastón Bruno, administrador del 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional, y valoró la predisposición para atender sus consultas.

Sin embargo, cuestionó el nuevo esquema institucional de Vialidad Nacional y sostuvo que la definición de las concesiones quedó concentrada en el Ministerio de Economía.

Una ruta que necesita obras, no solo mantenimiento

Borla insistió en que el problema central es el estado actual de la Ruta 11.

“Queremos saber cuáles van a ser las obligaciones de la empresa porque hablan de obras de mantenimiento. Y la verdad que Ruta 11 necesita en parte construcción, reconstrucción, pintura, calzar las banquinas, carpetería horizontal y vertical”, sostuvo.

El reclamo adquiere especial relevancia porque la propia documentación oficial de la Red Federal incluye evaluaciones sobre rugosidad, ahuellamiento y fisuración de la calzada a lo largo del tramo concesionado.

La discusión, entonces, no pasa únicamente por la instalación de los peajes sino por la relación entre lo que pagarán los usuarios y las obras que efectivamente recibirá la ruta.

TelePASE, tarifas y beneficios: todavía sin definiciones

Otro aspecto que permanece sin precisiones definitivas es la modalidad de cobro. Borla señaló que todavía no está establecido si se utilizarán cabinas con personal, como ocurría anteriormente en determinados puntos de la Ruta 11, o sistemas automatizados mediante TelePASE.

También reclamó información sobre las tarifas y posibles esquemas diferenciales para usuarios frecuentes. “Se hablaba de que al principio habría una tarifa diferencial que se comenzaría con un peaje bajo hasta que se llegue al monto establecido por concesión”, explicó.

Ante ese escenario, el senador pidió que las autoridades nacionales brinden información precisa antes de implementar el nuevo sistema.

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El reclamo ahora pasa por las condiciones de la concesión

La nueva concesión abre una etapa diferente para la Ruta Nacional 11, pero también genera interrogantes entre los usuarios y los representantes de las localidades atravesadas por la traza.

Borla anticipó que continuará reclamando información sobre la ubicación de los peajes, las tarifas, las modalidades de cobro, las obras comprometidas y los beneficios para usuarios frecuentes.

“La verdad que Ruta 11 necesita en parte construcción, reconstrucción, pintura, calzar las banquinas, carpetería horizontal y vertical”, reiteró.

Mientras tanto, la principal incógnita sigue siendo cuándo comenzará el cobro y qué recibirá la región a cambio. Para el senador santafesino, la concesión solo tendrá sentido si el peaje está acompañado por obras reales que permitan recuperar una ruta que, según denunció, hoy se encuentra en un estado crítico.