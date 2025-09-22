Se completó la fecha 13 del tercer nivel litoraleño

Se completó la fecha 13 de la Tercera División de Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. A la vera de la ruta nacional 34, en el departamento Castellanos, Atlético Almirante Brown de San Vicente superó a la fusión de Regatas & Belgrano de San Nicolás por 22 a 17 bajo el arbitraje de Nicolás Barrazza.
Con esta victoria, los dirigidos por Andrés Citroni, continúa sosteniendo la identidad de juego y el compromiso colectivo, fundamentales para seguir marcando presencia en el certamen litoraleño. Los tries para el conjunto sanvicentino llegaron por intermedio de Emiliano Quintero, Lisandro Rossi, Carlos Duarte y Nahuel Carpio, mas una conversión de Rodrigo Gigena. En la divisional reserva, fue triunfo de la visita por 37 a 3.
Recordemos que anteriormente, en Santo Tomé, Cha Roga venció a Querandí RC por 32 a 18, y en el departamento General López, Los Pampas de Rufino superó al duro La Salle Jobson por 21 a 17. En la oportunidad quedó libre CUCU de Concepción del Uruguay.
Las posiciones se encuentran del siguiente modo: La Salle Jobson 51, Los Pampas de Rufino 35, Cha Roga Club 33, Brown de San Vicente 30, Querandí RC 22, Regatas & Belgrano de San Nicolás 16, y CUCU 15. En la próxima fecha se medirán Querandí RC con Los Pampas de Rufino, Regatas & Belgrano de San Nicolás con Cha Roga Club, y CUCU de Concepción del Uruguay con Brown de San Vicente. En la oportunidad quedará libre La Salle Jobson.
Síntesis
Brown de San Vicente 22- Regatas & Belgrano (SN) 17
Brown de San Vicente: Carlos Duarte, Miguel Carpio y Stefano Saccone; Lautaro Rossi y Guillermo Pievaroli; Emiliano Turno, Ezequiel Belo y Lisandro Rossi; Mateo Luna y Nahuel Magnoli; Emiliano Quintero, Gastón Quintero, César Grosso, Rodrigo Gigena y Ciro Rossi. Entrenador: Andrés Citroni.
Luego ingresaron: Ariel Rolando, Pablo Schonfeld, Nahuel Carpio.
Suplentes: Facundo Mancilla, Leandro Sánchez, Martino Pérez, Fabricio Fontana, Franco Welcchen.
Regatas & Belgrano de San Nicolas: Alan Delgado, Javier Williams y Fausto Maidana; Camilo Taboada y Lautaro Larroucau; Iván Vecoli, Enzo Lima y Álvaro Cerella; Santiago Calviello y Joaquín Bertoni; Jerónimo Vázquez, Iñaki Maiztegui, Gines Fontana, Maximiliano Vázquez y Tomás Seganfreddo. Entrenador: Juan Manuel Prieto.
Luego ingresaron: Luciano Mamelucco, Ignacio Calviello, Rodrigo Mansilla, Francisco Retamal, Emiliano Arroyo, Ramiro Magariños, Fausto Brog y Santino Gareis.
Primer tiempo: 19´ try Tomás Seganfreddo, 32´ try Emiliano Quintero convertido por Rodrigo Gigena, 38´ try Lisandro Rossi, 40´ try Fausto Maidana convertido por Gines Fontana.
Segundo tiempo: 1´ try Gines Fontana, 30´ try Carlos Duarte, 37´ try Nahuel Carpio.
Amarillas: Lautaro Rossi y Nahuel Magnoli (BSV).
Cancha: Brown de San Vicente
Referee: Nicolás Barrazza (USR)