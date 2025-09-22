Uno Santa Fe | Ovación | fecha

Se completó la fecha 13 del tercer nivel litoraleño

Por la fecha 13 de la Tercera División del Regional del Litoral, Brown de San Vicente se impuso a la fusión de Regatas & Belgrano de San Nicolás

22 de septiembre 2025 · 10:19hs
Brown de San Vicente se hizo fuerte de local y superó a los nicoleños.

Se completó la fecha 13 de la Tercera División de Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. A la vera de la ruta nacional 34, en el departamento Castellanos, Atlético Almirante Brown de San Vicente superó a la fusión de Regatas & Belgrano de San Nicolás por 22 a 17 bajo el arbitraje de Nicolás Barrazza.

Con esta victoria, los dirigidos por Andrés Citroni, continúa sosteniendo la identidad de juego y el compromiso colectivo, fundamentales para seguir marcando presencia en el certamen litoraleño. Los tries para el conjunto sanvicentino llegaron por intermedio de Emiliano Quintero, Lisandro Rossi, Carlos Duarte y Nahuel Carpio, mas una conversión de Rodrigo Gigena. En la divisional reserva, fue triunfo de la visita por 37 a 3.

Recordemos que anteriormente, en Santo Tomé, Cha Roga venció a Querandí RC por 32 a 18, y en el departamento General López, Los Pampas de Rufino superó al duro La Salle Jobson por 21 a 17. En la oportunidad quedó libre CUCU de Concepción del Uruguay.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: La Salle Jobson 51, Los Pampas de Rufino 35, Cha Roga Club 33, Brown de San Vicente 30, Querandí RC 22, Regatas & Belgrano de San Nicolás 16, y CUCU 15. En la próxima fecha se medirán Querandí RC con Los Pampas de Rufino, Regatas & Belgrano de San Nicolás con Cha Roga Club, y CUCU de Concepción del Uruguay con Brown de San Vicente. En la oportunidad quedará libre La Salle Jobson.

Síntesis

Brown de San Vicente 22- Regatas & Belgrano (SN) 17

Brown de San Vicente: Carlos Duarte, Miguel Carpio y Stefano Saccone; Lautaro Rossi y Guillermo Pievaroli; Emiliano Turno, Ezequiel Belo y Lisandro Rossi; Mateo Luna y Nahuel Magnoli; Emiliano Quintero, Gastón Quintero, César Grosso, Rodrigo Gigena y Ciro Rossi. Entrenador: Andrés Citroni.

Luego ingresaron: Ariel Rolando, Pablo Schonfeld, Nahuel Carpio.

Suplentes: Facundo Mancilla, Leandro Sánchez, Martino Pérez, Fabricio Fontana, Franco Welcchen.

Regatas & Belgrano de San Nicolas: Alan Delgado, Javier Williams y Fausto Maidana; Camilo Taboada y Lautaro Larroucau; Iván Vecoli, Enzo Lima y Álvaro Cerella; Santiago Calviello y Joaquín Bertoni; Jerónimo Vázquez, Iñaki Maiztegui, Gines Fontana, Maximiliano Vázquez y Tomás Seganfreddo. Entrenador: Juan Manuel Prieto.

Luego ingresaron: Luciano Mamelucco, Ignacio Calviello, Rodrigo Mansilla, Francisco Retamal, Emiliano Arroyo, Ramiro Magariños, Fausto Brog y Santino Gareis.

Primer tiempo: 19´ try Tomás Seganfreddo, 32´ try Emiliano Quintero convertido por Rodrigo Gigena, 38´ try Lisandro Rossi, 40´ try Fausto Maidana convertido por Gines Fontana.

Segundo tiempo: 1´ try Gines Fontana, 30´ try Carlos Duarte, 37´ try Nahuel Carpio.

Amarillas: Lautaro Rossi y Nahuel Magnoli (BSV).

Cancha: Brown de San Vicente

Referee: Nicolás Barrazza (USR)

