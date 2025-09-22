Uno Santa Fe | Colón | Colón

La insoportable campaña de Colón jugando en el Brigadier López

A lo largo de este 2025, los hinchas de Colón debieron presenciar y sufrir una campaña indecorosa en condición de local por parte de un plantel sin alma

22 de septiembre 2025 · 10:57hs
Colón perdió más partidos de los que ganó jugando como local.

Colón zafó de un papelón aún peor, porque sus rivales directos fueron todavía más indignos. Mantuvo la categoría no por mérito propio, sino porque Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos ni siquiera compitieron.

La campaña del Sabalero fue indecorosa, pero encima, los hinchas sufrieron en vivo y en directo las consecuencias de un equipo que no estuvo a la altura de las circunstancias.

Colón y una campaña indecorosa jugando en el Brigadier López

Al punto tal que Colón jugando en el Brigadier López perdió más partidos de los que ganó. Este plantel se encargó de enterrar la leyenda del Cementerio de los Elefantes.

A lo largo de su historia, Colón se hizo respetar jugando ante su gente, pero este equipo ni siquiera respetó la camiseta y cualquier rival llegó a Santa Fe y le terminó ganando.

En lo que va de este campeonato, el Rojinegro disputó 16 partidos, de los cuales ganó cinco, empató cuatro y perdió siete. Así las cosas, sumó 19 puntos sobre 48 en juego, con una efectividad del 39,5% y una diferencia de gol de -2.

Los cinco triunfos de Colón fueron ante Nueva Chicago 2-1, Chaco For Ever 2-1, Central Norte 2-0, Talleres de Remedios de Escalada 1-0 y Almirante Brown 1-0.

Mientras que los cuatro empates se dieron contra Temperley 0-0, Estudiantes de Buenos Aires 0-0, Chacarita 1-1 y Deportivo Morón 1-1.

En tanto que las siete derrotas fueron ante Gimnasia de Jujuy 1-0, San Telmo 1-0, Defensores de Belgrano 1-0, Mitre 1-0, Gimnasia de Mendoza 2-0, Agropecuario 1-0 y Estudiantes de Río Cuarto 1-0.

Colón campaña Brigadier López
