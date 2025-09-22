Uno Santa Fe | Colón | Colón

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Luis Rodríguez y el Emmanuel Gigliotti no tuvieron lugar en la consideración de Ezequiel Medrán para el partido clave que Colón jugó ante Morón.

22 de septiembre 2025 · 11:51hs
Colón llegó al partido frente a Deportivo Morón con dos ausencias destacadas en la lista de concentrados: Luis Miguel Rodríguez y Emmanuel Gigliotti, dos jugadores de experiencia que no fueron considerados por diferentes motivos.

La situación de Pulga Rodríguez

Luis Miguel Rodríguez, ícono del club, arrastra una tendinitis rotuliana, y junto al técnico Ezequiel Medrán se decidió que no forme parte de la lista para cuidar su condición física. Sin embargo, detrás de la decisión también hay cuestiones futbolísticas: Rodríguez pasó de ser titular a suplente y, en el partido anterior ante Talleres de Remedios de Escalada, ni siquiera ingresó.

La situación generó cierto malestar en el Pulga, quien evalúa su futuro en el club. Con 41 años y un contrato vigente hasta el 31 de diciembre del año próximo, no sería descabellado que considere rescindir su vínculo y ponerle fin a su carrera, entendiendo que le será difícil ser determinante en la próxima temporada, donde se prevé una profunda reestructuración futbolística en Colón.

La exclusión de Gigliotti

Por su parte, Emmanuel Gigliotti quedó afuera de los concentrados por motivos exclusivamente deportivos. Según fuentes cercanas al club, es probable que no sea considerado en lo que resta de la temporada, lo que coincide con la fecha de vencimiento de su contrato el 31 de diciembre.

Estas ausencias reflejan el momento de cambios y decisiones que atraviesa Colón, entre la necesidad de cuidar físicamente a jugadores históricos, la evaluación de su rendimiento futbolístico y la preparación para la próxima temporada, que promete una refundación del plantel.

Mientras el Sabalero encara sus últimos partidos del torneo, la situación de Rodríguez y Gigliotti abre interrogantes sobre el cierre de sus ciclos en el club y el perfil que tendrá el equipo que buscará proyectarse hacia el futuro.

