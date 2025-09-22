Uno Santa Fe | Unión | Unión

El sol, polémico protagonista del empate que sufrió Unión

Todavía dura la polémica en Unión por el tanto del empate de Independiente Rivadavia, donde el sol perjudicó a Matías Tagliamonte. El informe.

Ovación

Por Ovación

22 de septiembre 2025 · 09:04hs
El sol, polémico protagonista del empate que sufrió Unión

El partido entre Unión e Independiente Rivadavia dejó mucho para analizar, más allá del 2-2 final. El Tatengue lo dio vuelta en el inicio del segundo tiempo y parecía encaminarse hacia un triunfo clave para seguir mirando a todos desde arriba en la Zona A. Sin embargo, el tanto de Álex Arce a los 18 minutos del complemento cambió la historia y abrió una polémica: el sol fue un factor determinante en la acción del empate mendocino.

Unión había empezado cuesta arriba, con un gol en contra de Mauro Pittón, pero reaccionó gracias al penal convertido por Cristian Tarragona, sancionado tras la revisión de Pablo Echavarría en el VAR. Ya en el segundo tiempo, un nuevo infortunio defensivo pero en el arco rival —esta vez de Iván Villalba— le permitió al Tate ponerse 2-1. La remontada ilusionaba, hasta que llegó la jugada que quedará marcada.

La jugada del sol

En el 15 de Abril, Matías Tagliamonte apareció con gorra en el segundo tiempo, previendo la incomodidad que podía generarle el sol en ese sector de la cancha. Sin embargo, cuando Arce conectó el centro que derivó en el 2-2, el arquero quedó completamente encandilado por la luz que entraba detrás de la “Tribuna Redonda”.

Tagliamonte.jpg

Incluso las cámaras de televisión mostraron con claridad las dificultades visuales que sufrió el guardameta. Tras esa acción, Tagliamonte se quitó la gorra, en un gesto que reflejó la impotencia de haber sido víctima de un factor externo que terminó siendo clave.

Más allá del quedo defensivo y de la responsabilidad que se le pueda asignar al arquero, lo cierto es que el sol jugó un papel protagónico en la jugada que terminó decretando el empate.

Una cuestión de costumbre

Por cuestiones de seguridad, Unión siempre defiende en el primer tiempo en la “Tribuna Redonda” y en el complemento en la cabecera de Las Bombas. Ese orden nunca se altera, lo que esta vez expuso al arquero tatengue en un momento crítico del partido.

La particularidad de la tarde santafesina hizo que, justo en ese instante, el sol pegara de lleno y terminara incidiendo en el resultado. El tanto de Arce selló el empate y dejó a Unión con bronca, pero también con la certeza de que, en esta ocasión, un protagonista inesperado influyó directamente en el marcador: el sol del 15 de Abril.

Unión Matías Tagliamonte Independiente Rivadavia
