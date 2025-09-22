Madelón le ganó la pulseada a los hinchas de Unión que resistían su vuelta

Con nueve fechas jugadas, Unión es el único líder de la Zona A con 16 puntos y Leonardo Madelón cambió la mentalidad del equipo

Madelón convirtió a Unión en un equipo competitivo y le ganó la pulseada a los hinchas que resistían su vuelta.

La llegada de Leonardo Madelón a Unión despertó cierta resistencia en los hinchas. Y es que no todos que querían la vuelta del DT, la opinión estaba bastante dividida entre los que apoyaban su retorno y los que querían otro perfil de entrenador.

Y mucho más, cuando debutó con un empate como local ante Belgrano y luego cosechó dos derrotas al hilo en el 15 de Abril por Copa Sudamericana ante Palestino y Mushuc Runa.

Esos tres partidos parecían darle la razón a aquellos que no estaban conformes con la vuelta de Madelón. Y generaba dudas en torno a lo que sucedería en el segundo semestre.

Pero todo cambió radicalmente y su inicio fue el partido ante Rosario Central por Copa Argentina, en donde el Tate empató con el Canalla pero se impuso en la definición desde los 12 pasos, dejando una buena imagen.

Que posteriormente se prolongó en el debut del Torneo Clausura superando a Estudiantes 1-0. Y continuó con el empate 1-1 ante Boca en la Bombonera.

Unión volvió a ser un equipo serio y confiable de la mano de Madelón, con casi los mismos protagonistas que estaban con el Kily González, a excepción de Maizon Rodríguez y Cristian Tarragona.

El marcador central y el delantero son los únicos dos titulares que no estaban en el semestre anterior. El resto son los mismos que no rendían con el anterior entrenador.

Y es ahí donde se resume el mérito del entrenador que supo potenciar a los jugadores que atravesaban un bajo rendimiento. Al punto tal, de que luego de nueve fechas jugadas, Unión es el único líder de la Zona A con 16 puntos.

El Tate apenas perdió un partido que fue ante Argentinos 1-0 y en el que casi lo empata en el final del encuentro. Le jugó de igual a igual a todos los rivales, superando a la mayoría.

Y si bien le está costando ganar de local, antes esos partidos como por ejemplo ante Independiente Rivadavia, los terminaba perdiendo.

Eso habla de la madurez que logró el Tate de la mano de su entrenador. En pocos partidos, Unión se olvidó del descenso y piensa en un objetivo de mayor importancia.

En consecuencia y por primera vez el Rojiblanco tiene la chance concreta de clasificar a los playoffs y eso sin dudas que significa un cambio muy importante, que se produjo con Madelón en el banco.

El mismo entrenador que logró que Unión jugara por primera vez a una copa internacional y que ahora lo vuelve a convertir en un equipo protagonista con ansias de pelear por cosas importantes.