Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Christian Bernardi rompió en llanto tras ser reemplazado en el empate de Colón ante Morón. "Este año se sufrió mucho", manifestó el cordobés.

El partido ante Deportivo Morón dejó una imagen que quedará grabada en la memoria de Colón : Christian Bernardi se quebró en llanto al ser reemplazado en el segundo tiempo, mientras se retiraba entre aplausos tibios y muchos silbidos de los hinchas, que lo señalan como uno de los responsables de las últimas campañas difíciles del club.

Bernardi volvió a las canchas tras superar una afección cardíaca , que inicialmente le impidió sortear las revisiones médicas en Fortaleza (Brasil) y luego en Vélez .

Sin embargo, su rendimiento en las últimas dos temporadas fue muy discreto. En 2024, Colón quedó eliminado en la fase inicial del Reducido, y este año logró salvarse del descenso a duras penas, gracias a las débiles campañas de Talleres de Remedios de Escalada y CADU.

Colón está transitando una temporada para el olvido, con 9 partidos sin ganar y más cerca de la zona del descenso (9 puntos) que del reducido (¡22!).



El vínculo de Bernardi con Colón vence el 31 de diciembre, y ante el panorama actual, será difícil que la nueva dirigencia decida renovar suE contrato. Su continuidad dependerá tanto de su rendimiento como del proyecto que se trace para la próxima temporada.

La palabra del jugador

Tras el partido, Bernardi fue el único jugador en hablar con la prensa y dejó entrever su preocupación y emoción: "Este año se sufrió mucho, no solo nosotros, también la familia. Fue un cúmulo de derrotas, de falta de confianza y de rendimiento. Ahora queremos terminar de la mejor manera los dos partidos que quedan. Después, habrá que analizarlo con el club y con mi familia. Fue un año muy duro, y habrá que ver qué es lo mejor para todos".

La imagen del mediocampista quebrado refleja la tensión, el dolor y la carga emocional de un año complejo para Colón, que cierra la temporada con más preguntas que certezas, y con la situación de algunos jugadores históricos, como Bernardi, aún por definirse.