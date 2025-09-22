Uno Santa Fe | Ovación | Kicillof

Kicillof aseguró que la AFA se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata

El gobernador de la provincia de Buenos Aires confirmó que el ente madre del fútbol argentino iniciará un plan de obras en el recinto.

Ovación

Por Ovación

22 de septiembre 2025 · 11:42hs
Kicillof aseguró que la AFA se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata e iniciará un plan de obras.

Este lunes el mandatario bonaerense se refirió en conferencia de prensa al acuerdo pactado hace algunos días con el ente madre del fútbol argentino: “Lo venimos trabajando hace nueve meses apróximadamente. Es un convenio que se terminó de perfeccionar y que ahora ha sido aprobado por el Consejo Directivo de la AFA”.

“La semana pasada tuvimos una reunión de Consejo Directivo a la que fuimos invitados diferentes ministros y yo como Gobernador junto con los presidentes de los clubes, los miembros del Consejo Directivo y su presidente, ´Chiqui´ Tapia, donde la AFA se hace cargo del estadio Único de La Plata, pone a funcionar un plan de obras muy importante” agregó.

Lo que le saldrá a la AFA el estadio de La Plata

Además, Kicillof aseguró que la AFA deberá pagar un canón por el uso del estadio: “La AFA deberá pagar un canón por el uso del estadio a la provincia, un canón que puede ser sustituido por la realización de obras muy necesarias en el estadio. La intención es que nuestro estadio Único Diego Armando Maradona, que está acá en la capital de la provincia, se convierta en la casa de las selecciones nacionales que están a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino”.

“Es algo muy importante para la AFA, es algo muy importante para el Gobierno de la Provincia pero es algo muy importante para la capital de la Provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata. Por lo tanto, también estuvo presente el intendente Julio Alak y es algo muy importante para todos los y las bonaerenses y para todos los y las argentinas porque va a haber un estadio que es propio de la Selección nacional” concluyó.

Kicillof AFA La Plata
Noticias relacionadas
Brown de San Vicente se hizo fuerte de local y superó a los nicoleños.

Se completó la fecha 13 del tercer nivel litoraleño

cust y gimnasia pusieron la definicion al rojo vivo en el clausura femenino

CUST y Gimnasia pusieron la definición al rojo vivo en el Clausura Femenino

torneo promocional: atletico arroyo leyes prorrogo su gran invicto

Torneo Promocional: Atlético Arroyo Leyes prorrogó su gran invicto

belgrano y newells, con asuntos pendientes en cordoba

Belgrano y Newell's, con asuntos pendientes en Córdoba

Lo último

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

La polémica fitración del Balón de Oro con Yamal y Dembelé como protagonistas

La polémica fitración del Balón de Oro con Yamal y Dembelé como protagonistas

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Último Momento
Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

La polémica fitración del Balón de Oro con Yamal y Dembelé como protagonistas

La polémica fitración del Balón de Oro con Yamal y Dembelé como protagonistas

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Kicillof aseguró que la AFA se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata

Kicillof aseguró que la AFA se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata

¿Cuánto cuesta viajar desde el aeropuerto de Sauce Viejo a Salta o Iguazú?

¿Cuánto cuesta viajar desde el aeropuerto de Sauce Viejo a Salta o Iguazú?

Ovación
Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

La insoportable campaña de Colón jugando en el Brigadier López

La insoportable campaña de Colón jugando en el Brigadier López

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Se completó la fecha 13 del tercer nivel litoraleño

Se completó la fecha 13 del tercer nivel litoraleño

Belgrano y Newells, con asuntos pendientes en Córdoba

Belgrano y Newell's, con asuntos pendientes en Córdoba

Policiales
Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"