Este domingo se jugaron tres de los cuatro partidos programados por la Fecha 8 del Promocional. En Rincón se suspendió por razones climáticas. No se detiene el andar de Atlético Arroyo Leyes, que aún tiene un partido pendiente. Por su parte, Kimberley se consolidó como puntero en la zona A.
Atlético Arroyo Leyes, a paso arrollador en el Promocional
Atlético Arroyo Leyes venció como local a Colón (SJ) por 58-54 y manda en la Zona B del Promocional. Kimberley ganó y lidera en la Zona A.
Por Ovación
TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 8
ZONA A
Domingo 14 de septiembre
Central Rincón 27 - Alianza (Santo Tomé) 33 (suspendido en el tercer cuarto)
Unión y Progreso 61 (Emiliano Ceirano 12) - Kimberley 66 (Federico Carreón 11)
Libre: Alumni (LP)
POSICIONES: Kimberley 13 (6-1); Unión y Progreso 8 (3-2); Alumni 8 (2-4); Alianza 7 (3-2) y Central Rincón 5 (0-5)
ZONA B
Viernes 12 de septiembre
Polideportivo Recreo 50 (Martín Llorensi 22) - Colón (SF) 87 (Lucas Olivera 20)
Domingo 14 de septiembre
Atlético Franck 57 (Luca Minetti 20) - Santa Rosa 61 (Kevin Yacono 17)
Atlético Arroyo Leyes 58 (Juan Forastieri 14) - Colón (SJ) 54 (Alejandro Spajic 17)
POSICIONES: Colón (SF) 15 (7-1); Atlético Arroyo Leyes 14 (7-0); Santa Rosa 12 (4-4); Atlético Franck 9 (1-7); Colón (SJ) 7 (1-5) y Polideportivo Recreo 6 (1-4)
Fuente: ASB