Atlético Arroyo Leyes, a paso arrollador en el Promocional

Atlético Arroyo Leyes venció como local a Colón (SJ) por 58-54 y manda en la Zona B del Promocional. Kimberley ganó y lidera en la Zona A.

Este domingo se jugaron tres de los cuatro partidos programados por la Fecha 8 del Promocional. En Rincón se suspendió por razones climáticas. No se detiene el andar de Atlético Arroyo Leyes, que aún tiene un partido pendiente. Por su parte, Kimberley se consolidó como puntero en la zona A.