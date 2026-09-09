El partido especial que jugarán Barrios y Rasmussen con Colón en Mendoza

Los defensores de Colón, Pier Barrios y Federico Rasmussen, volverán el domingo a Mendoza para enfrentar a un club que marcó buena parte de sus carreras.

El partido que Colón disputará este domingo frente a Godoy Cruz tendrá un condimento especial para dos integrantes del plantel de Iván Delfino. Pier Barrios y Federico Rasmussen regresarán al estadio del Tomba, donde ambos dejaron una importante huella y hasta llegaron a compartir vestuario.

Ahora, los dos defenderán la camiseta rojinegra en un partido que promete tener un clima particular. Barrios, incluso, está en duda por una molestia muscular, mientras que Rasmussen sería titular y volverá a enfrentarse al club dueño de su pase.

El marcador central llegó a Colón a préstamo por un año y su vínculo se extiende hasta el 31 de diciembre, por lo que el domingo tendrá enfrente a la institución que todavía mantiene sus derechos.

Dos historias en Godoy Cruz, ahora con la camiseta de Colón

Barrios tuvo una extensa etapa en Godoy Cruz. Durante 2022 y 2023 acumuló una gran cantidad de partidos con el Tomba y también disputó encuentros de Copa Libertadores y Copa Argentina, además de los distintos torneos de Primera División.

UNO Santa Fe | José Busieni

En 2024 continuó teniendo protagonismo con la camiseta mendocina, antes de su llegada a Colón, previo paso por el fútbol peruano. En total, construyó allí una etapa importante de su carrera.

Rasmussen, por su parte, también tuvo un recorrido destacado en Godoy Cruz. Fue titular durante varias temporadas, disputó torneos locales e internacionales y se convirtió en uno de los futbolistas habituales de la defensa mendocina.

Sin embargo, ninguno de los dos mantiene actualmente una relación especialmente positiva con parte del entorno del Tomba.

"La gente tendrá sus pensamientos"

La particularidad del partido fue reconocida incluso desde el propio plantel de Godoy Cruz. Juan Strumia, arquero del conjunto mendocino, fue consultado en diálogo con 617 por el regreso de ambos jugadores y anticipó un ambiente especial.

"Sabemos que va a haber un clima caliente porque por dos entrañas que jugaron en Godoy Cruz, la gente se lo va a tomar bastante picante", señaló.

El arquero agregó que tanto Barrios como Rasmussen tendrán que afrontar las críticas que puedan surgir desde las tribunas, aunque remarcó que el plantel mendocino intentará concentrarse exclusivamente en el partido.

"La gente tendrá sus pensamientos, hará sus críticas a los jugadores. Sé que ellos se juegan un partido diferente, pero nosotros estamos enfocados en lo que podemos hacer dentro de la cancha", sostuvo.

Colón, pendiente de Barrios

Mientras Rasmussen se prepara para regresar al escenario que conoce muy bien, Delfino todavía debe resolver qué sucederá con Barrios.

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El defensor arrastra una molestia muscular y su presencia no está asegurada. Si finalmente no puede jugar, el entrenador deberá optar entre Nicolás Thaller y Sebastián Olmedo para acompañar a Rasmussen.

Así, el duelo del domingo tendrá un capítulo especial para dos futbolistas que supieron defender juntos la camiseta de Godoy Cruz y que ahora buscarán, desde el lado de Colón, dar un nuevo paso en la pelea del Sabalero.